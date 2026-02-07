八仙山櫻花綻放八成！緋紅山櫻築成浪漫秘境 漫步谷關賞粉紅花海

八仙山國家森林遊樂區櫻花粉嫩綻放中。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

八仙山國家森林遊樂區迎來浪漫的山櫻花，點點緋紅的櫻花已攀上枝枒，層層繽紛花色的堆疊，交織成夢幻的美景。交通部觀光署「台灣觀巴」推出前往八仙山的旅遊行程，四人成行即有專車接送與導覽。

林業保育署台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區位於台中市谷關地區，為中部地區獨具特色的賞櫻秘境。

園區內的山櫻花已?放八成，漫步於園區中，隨處可見到夢幻的粉紅花朵。收費站進入，沿著八仙山林道兩旁的櫻花盛開迎賓，遊客中心、親水區周邊及小櫻花林等多處也已綻放出燦爛花況。

交通部觀光署輔導營運「台灣觀巴」今年推出八仙山谷關文化二日遊，四人即可成行，沿途並提供專人導覽解說，免安排行程、免開車，出遊更方便。