八仙資深員工過馬路遇死劫 樂園門口遭休旅車猛撞送醫不治

記者莊淇鈞／新北報導

李女開著新買的休旅車撞上蔡姐瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市八里區中山路三段已荒廢的八仙樂園前，今年（2025年）2月18日中午12時52分發生1起嚴重事故！1名在曾在八仙樂園工作40年的資深員工「蔡姐」（71歲）在穿越馬路時，被綠燈起步駕駛的休旅車李姓女子（29歲）猛撞，導致其頭部重創、當場無生命跡象，送醫搶救1個月後仍傷重不治。士林地檢署日前依過失致死罪將李女起訴。

李女開著新買的休旅車撞上蔡姐後緊急剎車。（圖／翻攝畫面）

起訴指出，今年2月18日中午12時許，李女駕駛休旅車在已暫停營業的八仙樂園前停等紅燈，當時蔡姓婦人徒步穿越馬路，李女眼見號誌已轉綠燈，未注意蔡女仍在斑馬線上，也未看見婦人抬手示意，直接猛力將其撞飛。警消到場搶救時，發現蔡姓婦人頭部嚴重撕裂傷，經送醫診斷後為急性硬腦膜下出血，雖然緊急動手術搶救，但蔡姓婦人仍在3月間不治身亡。

痛失母親的蔡女女兒事後提告李女，李女在警詢與偵查中，也坦承當時「沒有注意前方」，且蔡姐為提醒對方，還曾抬手示意，但是李女仍直接向前開，猛力撞上蔡女，雙方調解也未能達成共識。檢察官調閱路口監視器、行車紀錄器與跡證後，認定李女行經行人穿越道時未停讓行人、注意義務明顯違反，才釀成死亡事故，依《刑法》過失致死罪將她提起公訴。

據了解，「蔡姐」是八仙樂園40年資深員工，八仙樂園因為塵暴事件停業但並未荒廢，蔡姐是40年來默默守護八仙樂園的資深員工，卻沒想到竟在門口遭遇死劫。近來因連結新北市八里、淡水的淡江大橋通車在即，因「八仙塵爆」荒廢10多年的八仙樂園也引起網友熱烈討論，新北市長日前公開表示支持八仙樂園重啟。

