八仙贏神山！百億人氣「未來50」ETF進場中 上櫃八仙受矚目

2025年已漸漸進入尾聲，台股指數型ETF 0050今年來的還原權息之股價漲幅達31%，其中護國神山台積電(2330)上漲37%功不可沒，然而相較於台股主動式ETF今年上市不到八個月以來，動輒四至六成的累積報酬率可說是大勝。

投資專家認為，主動式ETF的選股彈性佳，投資範圍更從侷限在市值前50大的上市公司中，擴大至許多市值躋身前150大的強勢上櫃公司，也難怪台股主動式ETF新秀00991A在掛牌前募集新臺幣108億元，不但創下台股ETF新紀錄，其「未來50」的概念更已成為台股市場的主流趨勢！

許多市值型商品僅聚焦上市公司，然而統計至12/15之台股市值51至150大公司中，內含17檔上櫃股票，其中市值前150名內，更不乏許多體質優良之上櫃公司，若錯過這些股票，總像是缺了什麼。

根據統計，目前台股市值前150大的股票中，有8檔不但入榜，而且今年來的漲幅達65%以上，其中金居(8358)甚至上漲了376.9%，精測(6510)、台燿(6274)也有上漲167.8%的水準！值得留意的是，這些上櫃公司也是許多已掛牌上市之台股主動式ETF的持股，舉例來說，除Nvidia輝達之外，ASIC Server如火如荼展開，有利PCB相關供應鏈的前景，因而金居(8358)、精測(6510)、台燿(6274)便吸引了00980A、 00981A、00982A、00984A、00985A積極納入其投資組合。

八檔市值前150大之上櫃股票，今年來漲幅勝台積電

此外，先進封測重要性提升，記憶體因AI帶動迎來超級循環，台灣市場也不乏上櫃公司參與其中，00991A經理人呂宏宇分析，近期因景氣週期處於高檔震盪，操作上不宜追高，所幸美國進入降息循環，且企業獲利逐步上修，修正幅度有限。

展望台股後市，呂宏宇認為主要成長性仍在AI相關族群，等待不確定因素消失，AI可望帶領台股重回成長創新高之路，可關注先進封測、ODM、散熱、PCB、電源、機構、高速傳輸等，至於循環性產業因AI發展逐步迎來轉機，例如記憶體、載板、被動等。

00991A已在12/3~12/5完成募集，金額超過新臺幣108億元，若錯過募集期的投資人，仍可於12月18日正式掛牌上市後，透過集中市場進行買進，把握由專業團隊主動操作的優勢，卡位台股下一階段的成長核心。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。