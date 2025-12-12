八位身障創作者展出生活與夢想 雲林推動友善福利再前進

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣114年度身心障礙者「畫出權益」徵畫暨展覽成果發表會，12日上午在縣府文康室登場。活動運用公益彩券盈餘分配款辦理，由社會處長林文志主持，並邀請虎尾身心障礙協會總幹事蘇裕華擔任引言人。共有八位獲獎身心障礙者攜同家長與教保員出席，一同分享以「身心障礙者的生活與夢想」為主題的創作成果，現場氣氛溫馨且充滿力量。

本次徵畫以8開原畫為主，採彩色筆、水彩、蠟筆等傳統工具創作。經專業評審團遴選後，多件優秀作品於成果會中展出，並安排講畫分享，讓創作者能以自身視角自信表達。作品主題多元而富情感，包括以「我會盡全力～勇敢追夢」呈現求學與選擇權；「做自然的自己」描繪康復歷程；「康復的生活」分享工作帶來的成就；「我的人生之路」以水果自畫像感念母親支持；「喜愛動物的我」勾勒守護動物的願望；以及色彩明亮的「單純美好的世界」、自由奔放的「快樂星球」與象徵展翅的「I can fly」。每一幅創作皆展現身心障礙者的生命力與真摯情感。

廣告 廣告

活動中，家長與教保員的眼神充滿驕傲與肯定，彼此交流溫暖而深刻，凝聚社會對身心障礙者的支持力量。縣長張麗善上任後，持續推動多項社會福利措施，包括打造雲林縣綜合社會福利館、提供更多友善婦幼服務等，皆以提升民眾福祉為核心。

社會處長林文志表示，在中央、地方、企業與民間團體共同努力下，雲林的社會福利體系正朝向尊嚴、多元與包容邁進，希望讓每位身心障礙者都能在更友善的環境中展現自我。未來縣府將持續善用公益彩券資源，推動更多促進福利的政策，打造更幸福、宜居的城市。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！