八個浪路跑 13校畢業挑戰
記者蔡琇惠∕新北報導
邁入第十年的新北市八個浪 Pakelang 城市狩獵路跑二十九日上午將在二重疏洪運動公園盛大登場，今年吸引超過二千四百名大小勇士參與。
原民風主題路跑結合市集、文化體驗，並首次與新北市資訊中心合作推出「新北幣任務領取活動」，民眾只要下載 NewTaiPAY App並完成指定任務，即可領取一百元新北幣優惠券，在現場原民市集攤位消費，此活動不限跑者，所有民眾都可參加。
體育局表示，八個浪Pakelang是阿美族傳統文化中重要活動，在婚喪喜慶人生重大慶典結束後舉辦，象徵「放下已經過去的事情，迎接下一個新的太陽」，更懷抱著感恩大地萬物之意，代表一個階段完美結束！新北市自創辦以來即融入原住民族文化特色，從起跑、闖關到完賽禮品皆充滿原民風情。
今年適逢十週年，活動全面升級，除了原有的十公里大勇士組、三公里小勇士組及積分制狩獵組，另外新增二十一公里「Kapah 戰士組」，且結合原民主題市集、文化體驗並與新北幣合作，讓民眾跑步之餘，也能深度感受新北多元文化魅力。
極具傳統特色的八個浪 Pakelang 路跑，是新北市許多學校訂為「畢業挑戰」的指標性賽事，今年共有十三所中小學師生參與，連續八年帶隊參加的中正國小分享，路跑門檻低、學生容易達成，而八個浪路跑充滿原民文化意義，特別適合作為畢業祝福。
周邊規劃原住民體驗活動推出五大互動關卡，包括頂上功夫挑戰、太平洋撒網、傳統擲矛、你丟好我接及檳榔拖車甩尾挑戰。現場還有原民主題市集與美食攤位，形成獨具特色的城市運動嘉年華。
