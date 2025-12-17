八八會館洗殺檢察官1／法務部擬創首例！女檢座黃錦秋不只降轉觀護人 恐連律師都當不成

[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導

4名檢察官及26名官警涉足「洗錢大亨」郭哲敏旗下的「八八會館」，重創司法界形象，其中，時任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋，原為檢察長熱門人選，為此黯然倒台，日前（15日）更被懲戒法院職務法庭判決拔官，轉任遠離偵查業務的觀護人，職涯墜落谷底。FTNN調查，法務部還打算「開創首例」殺雞儆猴，利用「不發予服務紀錄良好證明」的殺手鐧，要讓黃錦秋即使因故選擇離職或退休，都無法擔任律師，等同一腳將她踢出司法界！

廣告 廣告

4名檢察官及26名官警涉足「洗錢大亨」郭哲敏旗下的「八八會館」，重創司法界形象，其中，時任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋（如圖），為此黯然倒台，日前更被懲戒法院職務法庭判決拔官，轉任遠離偵查業務的觀護人。（圖／翻攝畫面）

據悉，綽號「小明」的郭哲敏（48歲），早年從事地下放款業務，兼營網路賭球版，靠著撈偏門發家致富後，搖身成為人人稱羨的頂流商賈，不僅交上知名模特兒錢帥君，還在台北市信義區松勤街開設高級招待所「八八會館」（目前已歇業），外傳他坐擁20筆房地產，身價飆破百億。2022年11月間，郭哲敏的黑料浮出水面，一夕之間淪為「洗錢大亨」，原來外表光鮮亮麗的他，竟涉經營線上賭博網站，經手地下匯兌金額高達218億元，除與積欠數億爛債、外號「鱸鰻」的「負債賭王」林秉文（棄保潛逃遭通緝中）存在合作關係，疑為林秉文的金主，也與人稱「洗錢教父」、「黃金大亨」的涂誠文（偷渡出境遭通緝中）過從甚密；由於該案扯出數名政治人物、檢警人員曾經出入「八八會館」或涂誠文旗下的「睿森銀樓地下室招待所」，瞬間引爆「八八之亂」，風波延續至今。

當時捲入「八八之亂」的政治人物包括柯文哲（時任台北市長）、鄭文燦（時任行政院副院長）、卓榮泰（現任行政院院長）與蔡壁如、林為洲等人，檢警人員則有警專前校長鍾國文等26名官警與黃錦秋、王涂芝等4名檢察官，眾人因涉接受免費招待等不當飲宴，分遭力道不一的行政懲處、司法懲戒處分，有人因此選擇提早退休。其中，黃錦秋涉案時為高檢署檢察官，借調警政署擔任政風室主任，王涂芝則是她的愛徒，負責偵辦郭哲敏洗錢案。

「洗錢大亨」郭哲敏（下圖右一，左一為其女友錢帥君）旗下的高級招待所爆發「八八之亂」後，檢調查出他經手的地下匯兌金額高達218億元，「負債賭王」林秉文（左上圖）、「洗錢教父」涂誠文（右上圖）都捲入其中，目前雙雙潛逃遭到通緝。（圖／翻攝畫面、涂誠文臉書、錢帥君臉書）

高檢署調查檢察官風紀後，認定黃錦秋、王涂芝確曾進入招待所「無償飲宴」，違反《檢察官倫理規範》，決議向「檢察官評鑑委員會」請求個案評鑑，並撂話重批黃錦秋一再狡詞否認，並要求同行的政風室同仁依其意思撰擬「自請處分書」，甚至慫恿王涂芝改口否認到過「八八會館」，卸責意圖明顯。檢評會最後認同高檢署調查報告，決議黃錦秋應移付懲戒，監察院也同步主動立案調查，認定黃錦秋、王涂芝均有重大違失，提案彈劾；兩單位均把案件移送職務法庭審理。職務法庭審酌王涂芝「辦案謹守法律程序，深具辦案熱忱」、「認真負責，正義感強」，亦無素行不良紀錄，今年9月26日判處罰款，數額為現職月俸給總額3個月，約40萬元，全案確定。

黃錦秋方面，傳出王涂芝偵辦郭哲敏洗錢案期間，黃錦秋曾多次關切案情，2022年10月間甚至跑到銀行臨櫃存入25萬元，隨即要求王涂芝換掉原有的偵辦團隊，但遭拒絕，北檢無法認定25萬元是否涉有不法而簽結全案。今年2月25日，職務法庭一審判決免除黃錦秋的檢察官職務，轉任檢察事務官，黃錦秋上訴要求撤銷懲戒處分；法務部則質疑判太輕，上訴請求改為「免除檢察官職務，並不得再任用爲公務員」。今年12月15日，職務法庭二審撤銷原判決，自為改判黃錦秋「免除檢察官職務，轉任臺灣臺北地方檢察署觀護人（職務編號A630150）」，全案確定。黃錦秋成為《法官法》施行以來，第一位遭到免除職務、降轉為觀護人的檢察官，教訓意味濃厚！

高檢署認定黃錦秋與愛徒王涂芝（如圖）確曾進入「八八會館」、「睿森銀樓地下室招待所」接受「無償飲宴」，違反《檢察官倫理規範》，職務法庭審酌王涂芝「辦案謹守法律程序，深具辦案熱忱」，亦無素行不良紀錄，今年9月間判處罰款，數額為現職月俸給總額3個月，約40萬元，全案確定。（圖／資料照）

面對「八八之亂」，在押的郭哲敏一度辯稱，檢方掌握的相關金流都對不起來，根本是污衊，懷疑有人被安排做偽證，希望檢方不要捕風捉影「用猜的」，他也強調名下的香港、新加坡等國外戶頭都被凍結，海外房產也沒了，自己根本沒有錢；林秉文也始終否認涉案，強調他與郭哲敏並未深交，「不知道他（郭哲敏）是做什麼的？」至於黃錦秋則主張，她根本不認識郭哲敏與林秉文，更沒有收取任何利益，案發時自己雖然擔任警政署政風室主任、高檢署檢察官，但不負責一線偵查指揮及辦案，並表示法務部拿出的證據非常荒謬，認為此案「水很深」，「我打開了潘朵拉的盒子。」

「洗錢大亨」郭哲敏旗下的高級招待所「八八會館」，位於台北市信義區一棟大樓（上圖），檢警偵辦「八八會館地下匯兌案」後，第一時間查扣現金4千多萬元（下圖）。（圖／翻攝網路、警方提供）

雖然黃錦秋矢口否認涉及不法，然而，職務法庭根據證據，依然免除黃錦秋的檢察官職務，轉任觀護人一職，法務部據此打算「不發予服務紀錄良好證明」，要讓黃錦秋即使因故選擇離職或退休，都無法擔任律師！一名轉任律師的前檢察官表示，黃錦秋如果在事發後，第一時間斷然申請自願退休或離職，由於職務法庭的懲戒判決尚未出爐，法務部或許還可能核發「服務紀錄良好證明」，讓她轉任律師，而今職務法庭都已判決轉任觀護人確定，木已成舟，法務部面對眾目睽睽，自然難以通融放行，「時間點的陰錯陽差，直接影響她（黃錦秋）的一生！」

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

更多FTNN新聞網報導

八八會館洗殺檢察官2／年薪300萬飛了！ 法務部搬出「這辦法」斬斷黃錦秋律師路

八八會館洗殺檢察官3／檢察長熱門人選栽了！黃錦秋掌控警界升遷樞紐3年 差點滅了1個派出所

高官遭詐億元1／玄！司法院退休參事「4年被騙6次」痛失上億 轟走警察拒報案

