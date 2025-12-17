八八會館洗殺檢察官2／年薪300萬飛了！ 法務部搬出「這辦法」斬斷黃錦秋律師路

[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導

捲入「八八會館之亂」的高檢署前檢察官黃錦秋，日前遭到懲戒法院職務法庭「貶」為觀護人，如今更傳出法務部鐵了心，「開創首例」要讓黃錦秋即使因故選擇離職或退休，都無法擔任律師。FTNN調查，法務部打算根據《檢察官服務紀錄良好證明核發辦法》第4條，直接斬斷黃錦秋的律師申請資格！

捲入「八八會館之亂」的高檢署前檢察官黃錦秋（右圖），日前遭到懲戒法院職務法庭「貶」為觀護人，如今更傳出法務部鐵了心，「開創首例」要讓黃錦秋即使因故選擇離職或退休，都無法擔任律師；左圖為法務部長鄭銘謙。（圖／翻攝畫面）

據查，依照年資，黃錦秋已達敘薪一級，年薪約300萬元，如今職務法庭不只不讓她擔任檢事官，甚至發配為遠離偵查業務的觀護人，薪水直接對折減半，對黃錦秋而言，恐怕「是可忍，孰不可忍」，離職機率大幅提高。據悉，過去曾有4名檢察官涉有違失，遭到職務法庭判決拔官轉任檢事官，但因檢察官（比照簡任14職等）與檢事官（最高為簡任10職等）位階相差太大，要這些檢察官從偵查主體轉換成被指揮的司法警察角色，心理不易調適，此外，由於法律人的專業大多框限在法制體系內，不太可能跨行從事與法律無關的異業職務，因此他們最終都選擇離職，並用檢察官的身分申請律師證書，轉換到在野法曹，繼續待在司法領域工作。

司法圈研判，黃錦秋有可能跟其他被懲戒的檢察官一樣，走向轉任律師一途，只是，這條生路恐遭法務部一刀斷絕。FTNN追查，被判轉職的檢察官，通常會依照《法官法》第97條第一項規定「實任法官、檢察官於自願退休或自願離職生效日前6個月起，得向考選部申請全部科目免試以取得律師考試及格資格」，亦即不用經過律師高考及受訓，就可直接申請律師證書，堪稱是法官、檢察官轉任律師的「帝王條款」，黃錦秋亦可循此模式轉換跑道，然而，法務部內部傳出，高層有意搬出《法官法》第97條第二項，使出殺手鐧讓她連律師都當不成。

「八八會館之亂」波及26名官警，時任中央警察大學校長陳檡文也捲入其中，因此「自動提早退休」，事後提出行政訴訟救濟，去年7月間獲台北高等行政法院判決勝訴，撤銷記過汙點，內政部也未上訴，算是給他一個面子。（圖／翻攝網路）

據查，《法官法》第97條第二項規定，要申請免試取得律師證書的前提，必須要先繳驗法務部出具的「服務紀錄良好證明」等文件，但法務部經過內部討論，認為黃錦秋已受到懲戒處分，決定依《檢察官服務紀錄良好證明核發辦法》第4條「不予核發服務紀錄良好證明」，直接斬斷她的申請資格。換言之，黃錦秋拿不到法務部核發的「服務紀錄良好證明」，就不符合向考選部申請律師證書的要件，無法轉任律師，這輩子恐與司法圈完全絕緣！

