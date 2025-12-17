八八會館洗殺檢察官3／檢察長熱門人選栽了！黃錦秋掌控警界升遷樞紐3年 差點滅了1個派出所

[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導

捲入「八八會館之亂」的黃錦秋，不到3年，從高檢署檢察官一路貶為觀護人，如今更傳出法務部打算「開創首例」殺雞儆猴，使出「不發予服務紀錄良好證明」的殺手鐧，讓她即使因故選擇離職或退休，都無法擔任律師，引發法界熱議。FTNN調查，2019年間，時任高檢署檢察官的黃錦秋，借調出任警政署政風室主任，掌握全國8萬警察大軍的風紀操守，她打拼3年後原本有望升任廉政署主任秘書，接著問鼎檢察長大位，怎奈升官前夕卻身陷「八八會館之亂」，高光人生頃刻反轉直墜谷底，如同電影般的情節，實在令人不勝唏噓，更是司法人員的借鏡！

捲入「八八會館之亂」的黃錦秋（左圖），不到3年，從高檢署檢察官一路貶為觀護人，她曾出任警政署政風室主任，掌握全國8萬警察大軍（右圖／示意圖）的風紀操守，原本是司法界的明日之星。（圖／翻攝畫面、NPA署長室臉書）

黃錦秋為司法官班35期結業，個性海派霸氣，多數同事對她的評價是「敢衝敢拚，工作認真有企圖心」，她偵辦過「桃園廠商行賄官警亂倒廢棄物案」等多起警界風紀案，押過不少官警，甚至差點滅了一個派出所。2019年間，黃錦秋從高檢署檢察官借調出任警政署政風室主任，2022年間傳出她有望升任廉政署主任秘書，還是檢察長的熱門人選，前途一片大好，卻因捲入「八八會館之亂」，栽了大跟斗。

據悉，掌握全國8萬警察大軍風紀操守的警政署政風室主任，以往多由檢察官轉任，包括檢察總長邢泰釗、廉政署長馮成、法務部前政務次長陳明堂等重量級檢察界人士，都當過警政署政風室主任。「警政署政風室主任除了職務的重要性，還是擠身『前段班』的象徵，下一站獲得重用的機率大增！這個位子也是警界升遷異動的重要關鍵樞紐，他（警政署政風室主任）只要講一句『這個人有案子在我們這邊』，就極有可能凍結一宗升遷案，相對的，如果他（警政署政風室主任）點頭放行，對方的仕途就會少了許多荊棘阻礙。因此，警界對於警政署政風室主任總是敬畏三分，總想打好關係。」一名警政署高階警官指出，黃錦秋擔任警政署政風室主任期間，其實沒有出過什麼亂子，萬萬沒想到她在升官前夕，卻出了「八八會館之亂」這個大包。

警政署政風室主任一職不僅位高權重，更是檢警體系擠身「前段班」的象徵，包括檢察總長邢泰釗（右圖）、廉政署長馮成（左圖）等重量級檢察界人士，都當過警政署政風室主任。（圖／翻攝畫面、行政院洗錢防制辦公室YT）

「黃錦秋因已被判處『轉職』（轉任臺灣臺北地方檢察署觀護人）確定，法務部才有所本斷其生路，不讓她轉任律師！」一名檢察官表示，其他被職務法庭判處轉職或遭到免職的檢察官，幾乎都能夠轉任律師，繼續待在司法領域，例如台北地檢署前檢察官陳立儒、花蓮地檢署前檢察官林俊佑、雲林地檢署前檢察官魏偕峯，因在職期間就先取得「服務紀錄良好證明」，後來便順利申請到律師證書。FTNN調查，南投地檢署前檢察官王元隆由於涉嫌多次偷摸男警大腿、背部，懲戒法院職務法庭月前一審判決出爐，免除王元隆檢察官職務，轉任至台中地檢署擔任檢察事務官，全案目前二審中，如果王元隆此時申請核發「服務紀錄良好證明」，法務部是否有權拒絕？值得外界關注。

