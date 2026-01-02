八十萬長者福音！新北高齡長照處今揭牌單一窗口專責服務

新北高齡長照處今（二）日揭牌以單一窗口專責服務長者照護。（記者蘇春瑛攝）

▲新北高齡長照處今（二）日揭牌以單一窗口專責服務長者照護。（記者蘇春瑛攝）

「新北高齡長期照顧處」今（二）日成立揭牌儀式，市長侯友宜表示，新北成立專責機關以一站式單一窗口，讓長者在地安養，面對人口快速高齡化，是新北在長者照顧上重要里程碑。

侯友宜表示，新北目前六十五歲以上長者逾八十萬人，全國最多，超高齡社會帶來的醫療與照顧需求日益提升，整合衛生局與社會局長照業務正式成立「高齡長期照顧處」，統籌政策推動、服務規劃、資源整合與品質監督，作為民眾需求評估與連結資源的單一窗口，提供更明確、好找的便利服務。

廣告 廣告

侯友宜期許，上任八年來積極擴大社區據點、發展家庭照顧者支持、連結出院準備到居家醫療已設立一百二十家日間照顧中心，今年至少會有一百三十家、五千五百處失智守護站，並首創「有ＦＵ長照站」二十五處等，如今藉由高長處成立來專責照顧長輩。此外，採BOT模式的三重「銀新未來城」醫動養目標今年完成招商。

衛生局長陳潤秋強調，高齡長期照顧處結合公私資源，深化在地服務量能，展望今年長照藍圖推動「銀新未來城」招商，規劃五百戶只租不售、附服務友善住宅，設置日間照顧中心可服務一百二十位長者，規劃二百床住宿式長照機構，另結合診所、運動與托育設施，建構「青銀共融、安居新北」，跨世代共融生活環境。

高長處長林惠萍表示，若家中有失能或失智長者需申請長照服務，歡迎撥打免費長照專線「一九六六」。新北高齡長期照顧處預計今年底搬至三重第二行政中心，提供長者更全面且有尊嚴的照顧服務。