八卦山下嚴重事故！休旅車「猛撞牌樓翻覆」

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昨（9日）晚間，彰化八卦山牌樓前發生翻車事故。一輛休旅車疑因雨天路面濕滑失控撞上牌樓立柱後翻覆，巨大撞擊聲驚動路過民眾，所幸車上人員僅受輕傷，未送醫治療。

翻車現場。 （圖／警方提供）

彰化市東民路、八卦山牌樓前9日晚間發生交通事故。一輛行經當地的休旅車，疑似受到天雨路滑影響，車輛失去控制後直接撞上已有62年歷史的八卦山牌樓柱體，隨後整輛車翻覆在路面上，現場傳出巨大聲響，讓不少目擊民眾受到驚嚇。

警消於晚間9時許接獲通報後，立即派遣人車前往處理。由於事故地點位於東民路與中山路口，翻覆車輛一度占據車道，影響來往車流。所幸車內乘員僅有輕微擦挫傷，經評估後無需送醫，警方也同步聯繫拖吊業者到場排除事故，協助恢復交通秩序。

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事故發生後，也引發外界對八卦山牌樓結構安全的關注。部分民眾擔憂，這座擁有數十年歷史的地標建築，在遭受車輛猛烈撞擊後是否出現損傷。不過，也有人對牌樓的穩固程度感到驚訝，認為歷經多年仍能承受撞擊，足見其建造品質。

根據交通部道安資訊查詢網資料顯示，彰化市中山路二段、孔門路與東民街口，自2019年起已連續5年名列彰化縣十大肇事路口首位。統計顯示，該路口每年事故件數介於28件至41件之間，受傷人數則落在36人至48人，交通安全問題備受關注。

此外，交通部公路局彰化工務段過去曾邀集相關單位及學者專家前往會勘。有學者分析指出，八卦山牌樓橫跨僅有兩線道的東民街，兩側立柱導致路幅縮減，可能影響車流分散及通行效率，甚至形成部分視線死角，進一步提高碰撞風險，因此曾提出拆除牌樓的建議。

至於本起翻車事故的詳細肇事原因，以及駕駛是否涉及其他違規情形，仍有待警方進一步調查釐清。

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