八卦山化身「二月雪」秘境！福田生態園區李花大爆發

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】立春過後百花齊放，彰化市八卦山福田生態園區李花迎來大爆發，目前花況約8成，整片山頭白花如雪、層層鋪展，宛如置身冬日雪景，成為近期最受矚目的賞花新秘境。

立春過後，春意悄然蔓延，彰化縣再添一處令人驚艷的賞花亮點。位於彰化市八卦山的福田生態園區，園內約60棵李樹近日同步綻放，雪白花朵成串垂掛枝頭，花量之多，幾乎遮蔽樹枝本色。從園區入口一路走進林間步道，映入眼簾的是一片白茫茫花海，彷彿山頭披上輕柔白紗，也讓不少遊客驚呼：「好像走進二月雪的世界。」

隨著微風輕拂，細小花瓣隨風搖曳，空氣中瀰漫淡淡清香，陽光灑落時，白花與藍天、綠林交織成層次分明的畫面，無論遠觀或近拍都極具美感，讓人忍不住放慢腳步，細細感受春天的氣息。

彰化市八卦山福田生態園區李花盛開，目前花況約8成，整片山頭宛如披上白雪，成為春節前最浪漫的賞花景點。（生態攝影師米諾斯提供）

生態攝影師米諾斯分享，原本以為福田生態園區只有桐花，這次實地走訪才發現，李花盛開的景象同樣震撼。他指出，目前園區內部分李樹已全數盛開，其餘約開6至7成，整體花況約8成左右，視覺效果已相當壯觀，預估農曆春節期間將達到最美高峰。

米諾斯形容，盛開時的李花「是一串串堆疊在枝頭」，白色濃烈而厚實，站在樹下抬頭仰望，滿眼都是雪白花海，宛如在山林中賞雪，浪漫氛圍滿分。

談到彰化賞李花，多數人第一時間會聯想到花壇鄉虎山巖大嶺巷。米諾斯指出，其實八卦山一帶也有不少李樹，其中福田生態園區的李花數量與密度絲毫不遜色，且因地點相對低調，平時遊客不多，花開時更顯幽靜，整個園區彷彿被白色花毯覆蓋，卻少有打卡人潮，是難得的私房賞花點。 目前李花花期短暫，花況正值高峰期，錯過恐怕就要再等一年。民眾不妨把握春節前後好天氣，前往福田生態園區走春祈福、踏青賞花，在八卦山間感受一場限定版的「白色春雪」。