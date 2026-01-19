八卦山大佛光雕秀遭批「不莊重」 民眾:感覺很無奈

中部中心／李文華 彰化報導

彰化「月影燈季」一路亮到3月份，並與彰化子弟九把刀，執導的賀歲影片功夫合作，在八卦山大佛區，每週五、六、日推出大佛光雕秀。吸引不少民眾前往觀看，但也有人po文笑稱，大佛「打」得很無奈，更認為光雕秀打在大佛身上有點不莊重。

音樂一下，燈光一打，看似聲勢磅礡，但拍攝的人卻忍不住噗哧大笑！五彩燈光絢爛，光雕秀展演得正精彩，但有民眾po文引來民眾議論，這一掌一掌打在大佛身上，還有金剛腿一腿一腿地踢，對大佛實在有點不莊重啦，更特寫大佛原本該是莊嚴的神情，這回卻是看似眼神死般地無奈！

光雕秀一掌一掌打在大佛身上 民眾特寫大佛原本莊嚴的神情 卻是看似眼神無奈（圖／畫面來源: Threads isfang0318）









彰化一年一度的「月影燈季」跨年登場後，一路亮到3月份，觀賞民眾趨之若鶩，卻也有民眾po網指出，乘興而來、敗興而歸！布置與燈光險得粗糙、缺乏美感。記者vs.民眾：「（大佛像被擊中之類），這個應該也比較不會啦，因為國外也有很多類似的展演。」聲源：民眾：「應該像許效舜（藝人）撞臉大佛，因為大佛先有的啊，下巴的部分四四方方的超像，很驚奇有人（看燈光秀）發現，我居然沒有發現。」





彰化一年一度的「月影燈季」跨年登場後 展出到3月（圖／彰化縣政府提供）





民眾看法不一，美不美沒有一定標準，有人覺得注入新元素也不錯。彰化縣城觀處副處長林豊翔：「燈光設計的巧思在於，把彰化地標跟動態光影結合，將電影中高手過招的意象，轉化為動態光影語彙，呈現在大佛身上。」彰化縣府正面看待並回應，與彰化子弟九把刀執導的賀歲片跨界合作，"高手過招"的燈光秀，賦予彰化地標八卦山大佛新話題，更呼籲民眾到現場觀看，一較高下。





與彰化子弟九把刀執導的賀歲影片功夫合作 在八卦山大佛區每週五、六、日推出大佛光雕秀（圖／彰化縣府提供）









