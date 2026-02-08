八卦山大佛「丹青迎春」開展 名家揮毫春聯排長龍

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】八卦山大佛禪閣藝廊於今（8）日舉辦2月畫展「丹青迎春－115年臺中市青溪新文藝學會第一次會員聯展」開幕活動，展出書法、水墨等多幅精采作品，書畫家現場揮毫贈春聯，民眾排隊索取，沉浸在濃厚新春氣息與書畫藝術魅力中。

八卦山大佛禪閣藝廊舉辦「丹青迎春」會員聯展，書畫名家現場揮毫贈春聯，吸引民眾排隊索取，濃厚新春氣息滿溢。（彰化八卦山大佛寺提供）

開幕活動特別邀請多位書畫名家齊聚八卦山大佛寺大成殿，現場揮毫書寫春聯，並免費發送給香客與遊客。活動一開始，現場便湧現長長人龍，民眾興奮排隊索取春聯，不少人拿著手機拍照留念，也有家長帶著孩子仔細觀察筆墨的運行與春聯圖案的設計，現場笑聲與驚嘆聲不斷。

廣告 廣告

春聯圖案多樣，包括錦鯉、牡丹、金馬等吉祥元素，還有八卦山大佛限定拓印，兼具創意與紀念價值，讓每位民眾都能感受到書畫藝術的溫度。

八卦山大佛禪閣藝廊舉辦「丹青迎春」會員聯展，書畫名家現場揮毫贈春聯，吸引民眾排隊索取，濃厚新春氣息滿溢。（彰化八卦山大佛寺提供）

此次活動由臺中市青溪新文藝學會理事長林炳坵帶領10位會員現場創作。林炳坵理事長親自雕刻版畫，高麗卿老師拓印八卦山大佛限定版畫；高翠滿老師將她最擅長的牡丹融入春聯設計，楊麗琴老師則將錦鯉與牡丹結合，呈現生動活潑的吉祥意象；林漢業老師則以牡丹與一筆畫金馬春聯象徵「馬騰富貴」，每位藝術家都將個人特色巧妙融入春聯，增添文化與藝術價值。

現場民眾表示，拿到名家親手揮毫的春聯非常有紀念意義，不僅能感受書畫之美，也為家中增添新春喜氣。一位帶著小孩的媽媽說：「孩子能看到大師現場創作，也學到傳統藝術的魅力，拿到春聯回家貼上，感覺新年更有氣氛。」

彰化縣八卦山大佛風景協會表示，希望透過展覽與揮毫活動，讓民眾在春節期間親近書畫藝術、感受筆墨魅力，也藉此推廣傳統文化與在地藝文風氣。協會呼籲民眾把握展期走春賞藝，體驗索取名家春聯的樂趣，感受新春文化魅力。

八卦山大佛禪閣藝廊舉辦「丹青迎春」會員聯展，書畫名家現場揮毫贈春聯，吸引民眾排隊索取，濃厚新春氣息滿溢。（彰化八卦山大佛寺提供）

「丹青迎春－115年臺中市青溪新文藝學會第一次會員聯展」即日起至2月28日於八卦山大佛禪閣藝廊展出，民眾可免費參觀，欣賞書畫佳作並索取春聯，感受濃厚新春藝文氛圍。