八卦山捷徑設防撞桿惹議 邱建富批保四「鴨霸」

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市八卦山寶山路與中興路口單向陡坡遭禁止汽機車通行，引發地方反彈。前彰化市長邱建富今（27）日公開「打臉」保四總隊說法，直指以事故數據封閉通行30年的便捷路線，卻未提出完整交通評估，反而迫使車輛改走更遠、更陡、轉彎角度更大的路線，「安全性根本令人存疑，直批保四「鴨霸」。

保四總隊以事故頻傳為由，限制八卦山捷徑汽機車通行，前彰化市長邱建富今日反問，封路是否真能提升安全，恐仍有待檢驗。（邱建富提供）

「這樣的安全說法，根本站不住腳」。邱建富指出，該通道長約100多公尺，已使用超過30年，是連結中興路與寶山路的重要縮短路段，過去雖有事故，但多與駕駛行為有關，並非道路本身無法改善。他質疑，若真以安全為考量，應優先研議速限、號誌、警示標誌或單向管理，而非「一刀切」禁止通行。

針對保四強調改道仍可由中興路行駛，邱建富更直接反駁，指出改道路線不僅需繞行、等待紅綠燈，通行時間至少增加約5分鐘，且改道後同樣必須行經陡坡，並再接一處大角度彎道，機車族若轉彎不慎，恐有跌落邊坡風險，大型車輛行駛時更存在翻落疑慮，「請問，這樣真的比較安全嗎？」

保四總隊則回應，該通道狹窄、坡度陡峭，近3年已發生22起交通事故、15人受傷，且常見逆向違規情形，車輛在陡坡停等、起步，也對住戶造成噪音與空汙影響，因此自去年（2025）12月29日起禁止汽、機車通行，改為行人徒步區。

不過，邱建富再度「打臉」指出，事故數字若未與通行量、時段、肇因分析一併評估，僅憑件數就封閉道路，恐流於數字操作。他強調，道路安全應透過科學評估與改善工程處理，而非單方面設障阻斷，將風險轉嫁到其他路段。

彰化市公所也表示，該單向坡道屬保四機關園區內部通道，非市公所管轄，長期供民眾使用，才會被誤認為一般道路。對於地方反映不便，公所將持續協助反映相關意見。

邱建富最後呼籲，保四若真以公共安全為優先，應重新檢討封閉決策，提出完整交通風險評估與替代改善方案，否則只會讓用路人承擔更高風險，也難以說服社會大眾。