八卦山撞擊巨響！水鹿「自殺式暴衝」竄出狠撞轎車 驚悚畫面曝光

記者林意筑／彰化報導

彰化八卦山附近頻傳水鹿出沒撞擊車輛的事件，今（11）日上午7時許，42歲江男開車行經寶山路時，突然有頭水鹿衝出，江男煞車不及與水鹿發生碰撞，撞擊力道猛烈「蹦！」一聲，水鹿倒地後又立即爬起往路邊樹叢逃去，也造成車輛前保險桿掉落、水箱漏水。據悉，本月已發生2起水鹿撞擊車輛事故，顯示當地水鹿數量不少，用路人應注意減速慢行，以防發生危險。

今日上午7時20分許，江男開車沿著寶山路往市區行駛，行經下坡路段時，路旁樹叢中突然竄出一頭水鹿，江男見狀緊急煞車但仍煞不住與水鹿發生碰撞，造成自小客車前保險桿掉落、水箱漏水，水鹿遭撞擊後倒地，又立即起身踉蹌往對向樹欉逃去。

廣告 廣告

水鹿遭撞擊後倒地，又立即起身踉蹌往對向樹欉逃去。（圖／翻攝畫面）

本月6日時，同樣位於八卦山區的台74甲線，有輛轎車行經北上路段時，有頭水鹿從對向車道衝出，轎車與水鹿發生碰撞，水鹿被撞飛倒地後再起身逃離，其中轎車車頭嚴重毀損，且有鹿毛卡在上方，可見水鹿有受傷。據了解，彰化八卦山區近期頻傳水鹿出沒甚至撞擊車輛的事件，顯示當地水鹿數量不少，主要出沒在東外環道（台74甲）、縣道139及寶山路等處，提醒用路人注意減速慢行，以防發生危險。

對此彰化縣政府農業處表示，八卦山區的水鹿族群來源，一說是921地震後，由飼養農場逃逸出來，多年來在山林自然繁殖；另說是山區鹿場有水鹿染疫，遭飼主棄養，逐漸繁衍成群。由於是非野生個體，不適用野保法，可由地方政府視情況移除。

更多三立新聞網報導

台中61歲男突倒地無心跳！妻子目擊嚇壞急求救 搶救仍不治成永別

「大茗」加料蟑螂蛋！店員捏爆噴汁辯：是蕎麥 中市府食安處出手了

沒有披風的超人！彰化祖孫困平交道⋯火車將抵 外送員「神救援」畫面曝

低溫急凍！彰化24小時內「51人急送醫」⋯2人在家突沒了呼吸心跳

