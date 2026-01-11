八卦山水鹿亂撞「6天內2起」 維修費2萬.駕駛求償無門

彰化縣 / 綜合報導

彰化八卦山發生水鹿衝到路中造成的車禍，有民眾開車行經寶山路時，突然一隻水鹿衝向路面，駕駛閃避不及直接撞上，水鹿滾了好幾圈，起身後隨即逃離，但轎車保險桿斷裂、水箱掉落，維修費初估要兩萬塊，民眾求償無門，警方強調，當地六天之內，已經發生二起水鹿車禍，呼籲用路人經過山區，務必減速慢行。

民眾開車在山路行駛，一隻水鹿突然衝了出來，水路被撞倒在地滾了幾圈，馬上又站了起來，穿越馬路跑到對向車道，事發突然，讓車主飽受驚嚇，當事轎車車主江先生說：「水鹿直接出來，我已經來不及踩剎車，就直接把牠撞下去了。」

廣告 廣告

白色轎車前保桿斷裂脫落，底部還留下鹿毛與血跡，事情發生在今(11)日上午7點多，彰化市八卦山寶山路往市區方向，民眾開車行經下坡彎道沒有開很快，但車子被水鹿這一撞受損的情況還不輕。

當事轎車車主江先生說：「保養廠估差不多兩萬元左右，因為我的水箱整個掉下來，這沒得賠啊。」撞到野生動物除非保乙種以上的車體險，才有理賠，否則車主只能自認倒楣，警方調查，這是短短6天之內，水鹿所造成的第2起交通事故。

彰化警分局八卦山所副所長沈全成說：「日前台74線周邊，亦有發生車輛撞擊到水鹿的交通事故，行經該路段，應減速慢行。」上次同一個路段水鹿發生車禍，是在6日中午，還好沒有人員受傷。

再往前看，去年6月有水鹿跑到彰南路還闖紅燈，駕駛差點撞上，還有水鹿半夜誤闖車水馬龍的市區，在馬路上亂竄，交通受到不小影響，民眾希望相關單位研擬辦法改善，以免水鹿撞車輛的事故會一再發生。

原始連結







更多華視新聞報導

水鹿衝快速道撞轎車 女駕駛踩剎不及整車人尖叫

驚魂！ 水鹿「闖紅燈」橫越馬路 險擦撞騎士

彰化市區驚見水鹿悠哉逛大街！ 縣府：已獲通報

