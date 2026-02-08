八卦山「雪景」新秘境！彰化市福田園區李花大爆發

〔記者湯世名／彰化報導〕立春過後百花盛開，彰化縣新增一處李花秘境！彰化市八卦山的福田生態園區李花大爆發，枝頭白皚皚，美不勝收，遊客驚嘆「超浪漫，山頭好像披著2月雪！」目前李花已大開8成，預計農曆春節達到最高峰，歡迎民眾前來賞花，一旦錯過就要等明年了。

生態攝影師米諾斯說，沒想到福田生態園區不僅有桐花，還有李花，60棵李花樹上一串串雪白色花朵堆滿枝頭，走在園區賞花好像在山上賞雪，浪漫極了。有的全開，有部分開約6、7成，整體來說有8成左右。

他指出，大家都以為八卦山區李花園區都集中在花壇鄉虎山巖大嶺巷，但其實福田生態園區的李樹也相當茂密，卻鮮少有人知道；目前福田的李花大爆發，整個園區如覆蓋在雪地裡，卻幾乎沒有人來拍照打卡。

米諾斯說，李花和梅花都是白色的花朵，但是李花是成串堆滿枝頭，且呈現濃烈的白，梅花則是單朵、淡淡的白。未開花的李花花苞帶著一抹粉紅，好像抹了胭脂般可愛，歡迎遊客來福田生態園區走春祈福，欣賞盛開李花。

