八卦山500棵咖啡樹大爆發 滿山飄「白雪」超浪漫

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣八卦山不僅被油桐花覆蓋成一片雪白，彰化市139線福田二號橋附近山坡一處秘境，最近滿山遍野開滿白色的咖啡花，山區有如覆蓋一層白雪，吸引蜜蜂忙採花蜜，浪漫極了。遊客徜徉在花海中驚呼「沒想到咖啡花這麼美！」一枝枝雪白花條像極了仙女棒；咖啡花目前花開7成，由於花期極短，約只開到16日即開始凋謝，想賞花可得把握機會。

生態攝影師米諾斯說，去年咖啡花也是在4月下「雪」，這處咖啡花的地點堪稱秘境，很少人知道，約位於八卦山脈的139線福田二號橋山坡，園區有逾500棵咖啡樹，連日來陸續開花，花朵緊生於咖啡樹枝呈簇狀，宛如雪花鋪在樹頭上，招蜂引蝶，令人賞心悅目。

廣告 廣告

意外發現這處秘境的遊客駐足賞花、拍照，驚艷說：「從不知道咖啡樹也會開花，還是白色的花！」滿山遍野的咖啡花盛開，猶如皚皚白雪，花形與散發出的香氣都與茉莉花相似，高貴優雅。

米諾斯說，其實除了雲林古坑與惠蓀林場、瑞穗農場號稱台灣咖啡3大產地，彰化八卦山脈也有種植不少咖啡樹，生產出來的咖啡豆品質上乘，甚受咖啡愛好者青睞。

他說，八卦山麓除了咖啡花，還有油桐花，目前油桐花全面盛開，咖啡花則花開約7成，但咖啡花花期只有3~5天，大約16日即開始凋謝，想賞花的遊客，腳步可要快。

【看原文連結】

更多自由時報報導

小相機拿下大獎 墾管處楊政峰勇奪世界攝影大獎銀牌

68年來最大！ 「辛樂克」驚人雲圖曝 專家：新制最強的4月颱

TVBS大裁員 姚惠珍揭王雪紅施壓新聞獎：一手頒獎一手斷生路

前往白沙屯媽祖進香途中 1男子突失去呼吸心跳

