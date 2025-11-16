「八哥」猛啄店家新鮮豆腐！ 民眾嚇：與鳥共食
新北新店一間虱目魚店餐廳，廚房外，放置的豆腐，被附近盤旋的八哥盯上猛啄，還輪流吃了好幾口，目擊民眾嚇壞直說，這難道沒有衛生食安的疑慮嗎？對此，當事店家表示，已經請菜商送貨來時，以紙箱或菜籃包裝遮蔽，不讓鳥類再來光顧。
餐廳外菜籃上，兩隻黑色八哥不斷跳躍，還猛啄放在一旁的豆腐，一口接著一口，輪流吃了好幾口，眼前的吃完，還拉長脖子往裡面啄，民眾經過目擊嚇一跳，直說這下板豆腐都變坑洞豆腐，難道衛生疑慮沒問題嗎。
其他民眾：「是有風險，因為什麼時候，有禽流感都不知道。」
就擔心鳥吃豆腐，人再吃下肚可能生病，還有眼尖網友發現這鳥類疑似是台灣原生種八哥。
事發在新北新店北新路二段的知名餐廳，一大早菜商送豆腐，完全沒有包裝遮蔽，就讓豆腐直接放在路邊，才讓附近盤旋的八哥聞到香氣來品嘗，但這豆腐可是店家招牌美食，因為不少人這味來吃，豆腐一拿進店內，店員小心翼翼的處理，再拿進廚房料理，豆腐被炸的金黃酥脆，配上一旁的沾醬，是饕客們必點小菜，如今美食出現食安疑慮，店家也很苦惱，目前已經請送貨來的廠商用紙箱或菜籃遮蔽，不讓豆腐再被鳥類盯上。
送貨菜商：「豆腐板他們供應給我們，他們怎麼來我們怎麼送，就是直接放在那個板子上面，可是因為最近的鳥超多，其實每一家基本上都會有，豆乾或豆腐，全部都會有鳥去啄，所以現在基本上都會，拿一個籃子蓋起來，或拿箱子裝起來。」
實際前往現場觀察，的確有不少八哥和麻雀在附近盤旋，只有用過的豆腐板被放置在廚房外面，剛送來的新鮮豆腐已經有用紙箱包裝。
這回豆腐放路邊成了八哥的美食自助餐，店家已經著手改善，別讓鳥類與人共食的危機再次發生。
