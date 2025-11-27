25歲江姓裝甲兵在八唐縱走失聯6天後，終於在27日晚間被成功救援！搜救人員透露，找到他的關鍵在於基地台與手機的「握手」連線訊號，以及他發出的呼救哨音。原來，江姓裝甲兵在八仙山上腿部抽筋，為了抄近路下山不慎滑落270公尺深的土坡，導致失聯多日。所幸獲救時，他雖然臉部有多處擦挫傷，但仍能向搜救人員雙手合十表達謝意。醫療檢查也顯示他並無骨折或脫水的情況，令人感到萬幸。

八唐縱走軍人獲救關鍵曝！救援隊走10小時復刻路線，連線訊號揪出新路徑。(圖／TVBS)

八唐縱走失聯6天的25歲江姓裝甲兵在27日晚間被成功救援，成為近期山難搜救的焦點案例。搜救人員表示，找到他的關鍵在於基地台與手機的連線訊號，以及他發出的呼救哨音。江姓裝甲兵被發現時臉部有多處擦挫傷，但意識清醒，能向搜救人員表達感謝。他在八仙山上因腿部抽筋而嘗試抄近路下山，結果意外滑落270公尺深的土坡，導致失聯多日。

找到他的關鍵在於基地台與手機的連線訊號，以及他發出的呼救哨音。(圖／TVBS)

台中市消防局第二大隊大隊長余易祐表示，搜救團隊原本預期第一天就能找到失蹤者，但事與願違。經過多日搜尋無果後，搜救團隊改變策略，派出兩名搜救人員帶著與失蹤者相同電信公司的手機，沿著原先路徑行走長達10小時。救援人員通過比對手機與基地台的「握手」連線訊號發現，失蹤者的下山路徑與原先預估的不同。結合江姓裝甲兵在八仙山上曾有抽筋的情況，搜救人員判斷他可能因想抄近路而意外滑落至深達270公尺的土坡。

基地台的「握手」連線訊號發現，失蹤者的下山路徑與原先預估的不同。(圖／TVBS)

經過6天的失聯，江姓裝甲兵終於被尋獲並送醫救治。他在獲救時躺在擔架上，雖然臉上有多處擦挫傷，但意識清醒，還能雙手合十向搜救人員表達謝意。江姓裝甲兵被送往803醫院進行治療，醫療檢查顯示他右臉挫傷、左眼球紅腫、瘀血，但幸運的是沒有骨折或脫水的情況。

連線訊號揪出新路徑，搜救人員判斷抄近路而意外滑落至深達270公尺的土坡。(圖／TVBS)

對於江姓裝甲兵後續的檢查狀況以及他在受困期間如何求生，軍方表示不願多談，僅表示感謝大家的關心。

