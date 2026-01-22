八國關稅臨時喊卡 川普見NATO秘書長就格陵蘭問題達成初步協議

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在周三晚間宣布將取消即將於2月1日生效的歐洲八國關稅，原因是他已就格陵蘭問題與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）達成初步協議。

美國總統川普與北大西洋公約組織秘書長呂特已就格陵蘭問題達成初步協議。（圖／美聯社）

根據歐洲新聞台報導，川普與呂特已就格陵蘭相關問題的未來協議有了最初的框架，川普稱該潛在協議對美國和整個NATO都有正面助益。隨後他也在真實社群（Truth Social）發文表示，「基於雙方達成的協議，我將暫停實施原定於2月1日生效的關稅」。此所謂關稅訂於數日前，該關稅最初將對包含法、德、英、丹麥、挪威等8國貨物收取10%稅率，到了6月將提高至25%。

同時，川普也在貼文中提到後續協議討論事宜將交由副總統范斯（J.D. Vance）、國務卿盧比歐（Marco Antonio Rubio）及特使魏科夫（Steve Witkoff）等，並向他直接匯報。

這項公告在川普於世界經濟論壇的演說結束不久後公布，他在演說中多次重申，基於國防及國際安全問題，美國需要掌控格陵蘭，且NATO成員不僅會同意讓美國掌控格陵蘭還會感到「十分感激」。他在貼文中也提及關於金穹導彈防禦系統（Golden Dome）於格陵蘭的部屬仍在討論中，金穹為美國一項在計畫的多層導彈防禦系統，目的在於保護美國本土遭受各類導彈襲擊。

川普同時也排除了動用武力奪取格陵蘭的想法，呂特在周三於世界經濟論壇的談話中敦促各國採取外交行動時須三思，並承認在NATO內部是存在爭執的，同時他也表示正就格陵蘭問題積極尋找解決之道。

