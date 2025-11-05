八堡一圳水岸廊道全線打通 二水再添觀光亮點

水岸廊道空拍。圖／彰化縣政府提供





彰化縣政府推動「八堡一圳水岸廊道建置工程」，打通二水鄉復興村廊道斷點，今（5）日舉辦啟用典禮，縣長王惠美親自主持，宣布「硯墨之道」正式啟用。工程以二水石硯文化為主題，融入書法與水圳意象，打造兼具文化美學與休閒功能的水岸步道，串聯三鐵跑水自行車道與二水觀光自行車道，為地方注入觀光新活力。

打通八堡一圳29公里水岸廊道斷點 ，二水鄉硯墨之道正式啟用。圖／彰化縣政府提供

王惠美縣長表示，「八堡圳」被譽為「彰化的母親河」，對彰化農業發展貢獻卓著。本次工程感謝交通部觀光署補助1,512萬元，縣府自籌1,100萬元，總經費達2,612萬元，完成1號橋至復興橋之間長343公尺斷點打通，並優化坑口1號橋至復興橋段，改善全長1.3公里的水岸廊道，成為八堡圳沿線的重要亮點。

王惠美指出，從員林至二水全長29公里的「八堡一圳水岸廊道」，以田中高鐵站為中心分為南北兩段，南段通往二水可銜接南投集集「三鐵跑水」自行車道，北段則延伸至員林台糖步道。縣府未來將持續增設休憩節點、景觀照明、導覽指標與植栽綠化，並串聯埔心自行車道，提供民眾安全舒適的休閒空間。

議員鄭俊雄致詞時回顧，早於2019年便向縣府提案，希望串連田中、社頭、二水三地的八堡圳水岸廊道，感謝縣府團隊積極爭取前瞻計畫補助，終於促成今日成果。二水鄉長蘇界欽也感謝中央與地方攜手合作，共同推動觀光與產業發展，期盼未來能藉由自行車活動吸引更多旅客，帶動地方經濟。

參山國家風景區管理處秘書洪英逸指出，八堡圳自行車道打通「任督二脈」，讓遊客從彰化高鐵站一路暢行至二水，不必再繞行137線或141線，安全與便利性大幅提升。

城市暨觀光發展處表示，縣府持續打造地方特色景點，提升旅遊品質。本次啟用的「八堡一圳硯墨之道」結合自然、水圳與文化之美，讓民眾可沿著波光粼粼的圳水漫步，感受視覺與聽覺的多重享受，成為南彰化全新踏青亮點與旅遊新據點。

