八堵抽水站抽取基隆河原水 (圖)

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今天隨著地面高壓東移出海，台灣附近風向轉偏東風，雖然冷平流明顯減弱，但是在雲量少、風力減弱等有利於輻射冷卻作用發生的條件下，今(16)日清晨在各地空曠地區仍有較明顯的輻射冷卻低溫出現，台灣本島最低溫出現在新竹關西的9.1度，其他空曠地區低溫普遍在10-12度左右。

天氣多一典 ・ 23 小時前 ・ 發起對話