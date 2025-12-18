八堵抽水站油汙才剛解決！上游暖暖溪驚現大量白色泡沫 再次停抽河水

基隆河暖暖溪今早出現大量不明白色泡沫。 圖：議員連恩典提供

[Newtalk新聞] 基隆河11月27日才發生油污染事件，影響基隆市和新北市汐止區18萬戶飲用水，台水公司今日指出，基隆暖暖溪水源橋下發現大量不明白色泡沫，已啟動緊急應變機制，預防性暫停抽取基隆河原水，改換新山水庫供水。

今日上午7時許，民眾發現暖暖溪出現大量白色泡沫，懷疑有人偷排，台水公司獲報後第一時間已立即指派人員趕赴現場，發現不明泡沫位置距離八堵抽水站上游約1.3公里之基隆河支流暖暖溪，所幸發現時泡沫尚未進入基隆河主流，為維護用水安全，已預防性停止抽取基隆河原水。

基隆市環保局也立即在水源橋下佈設攔油索及攔阻器材，防堵泡沫向抽水站下游擴散，而台水公司水質檢驗人員會同環保局同步採樣送驗，進行緊急檢驗分析，確保水源符合飲用水水源水質標準。水公司緊急切換新山水庫供水，以維護民生安全。

基隆市政府指出，環保局已專案調查中，如有任何新的進度再進行說明。11月27日基隆河八堵抽水站驚見河面出現油污，雖立即停抽基隆河原水，但受污染水源仍進入自來水供水系統，影響約18萬用戶，歷經多次檢測才剛於12月11日恢復八堵抽水，不料才過1週又出現不明白色泡沫。

