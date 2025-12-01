八堵抽水站遭汙染 謝國樑促淨水設備升級

基隆市及新北市汐止部分地區近日飽受自來水異味之苦，經基隆市環保局及台灣自來水公司連日調查後，確認是基隆河八堵抽水站遭汙染，外界認為未來一旦抽取基隆河水源頭有汙染，類似情形將再次發生。台水表示，已加強採樣程序、緊急採購最新型油膜感測器，以提升檢測準確度，並啟動水費減免、清洗水塔補助等補償用戶措失。

這次油汙來源八堵抽水站是新山水庫主要水源之一，與新山水庫共同設立於民國69年，起初是為解決日據時期設立的西勢水庫已不敷基隆地區用水，並於88年加高水庫提升蓄水量，壩頂90公尺、蓄水量1000萬立方公尺。八堵抽水站會抽取基隆河原水送至新山淨水場直接供水，餘水再送至新山水庫儲存，若是由水庫供水會再反向送回新山淨水場供水，主要供水區域包括基隆市仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區及新北市汐止區部分區域。

除了八堵抽水站取用基隆河水，暖暖淨水場也是取自基隆河，先前暖暖區曾出現水質混濁問題，台水當時表示是河水流量較低導致，未料八堵抽水站也爆出基隆河水汙染問題，外界認為應檢討。

基隆市長謝國樑昨說，基隆部分地區用水長期依賴基隆河，但現行淨水程序僅針對微粒過濾，無法阻絕部分溶解性汙染物，建議台水加速升級設備。

據悉，汙染源仍在調查中，截至昨天從基隆八堵到新北瑞芳沿岸都沒發現油漬。知情人士推測，有可能不法人士夜間排放汙染物被八堵抽水站抽起，才找不到油漬，至於汙染物是油汙或其他物質仍待進一步調查。

淡水爆發停水與基隆自來水有汽油味，管轄同屬台水一區處。台水說，基隆汙染事件已啟動補償，包括水費減免3度、用戶自行清洗水塔再減免水費2度，民眾委外清洗水塔台水將憑證核銷費用。基市府說，市府與台水的損害補助須擇一申請。