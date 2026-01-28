八堵路漏水管徹夜搶修完成 供水恢復

台水徹夜搶修八堵路漏水管線，昨上午恢復供水。（圖：基市府提供）

基隆八堵路800公厘自來水管線發生漏水情形，經連日進行開挖作業，研議最穩妥適切之修復工法後，於27日晚上9點由施工人員進入管內焊補裂縫，並於28日凌晨3點完成漏水點修復，隨後即進行排水、復水作業，至上午8點已全面完成，並即將路面復原恢復道路通行。

台水公司一區處昨(28)日表示，27日晚間施工期間天候不佳，持續降雨且氣溫驟降，作業環境嚴峻，施工團隊仍在強風與寒雨交加下徹夜搶修，因事前整備周延，施工人員通力合作，克服困難終能提早完成修復，恢復停水區用戶供水，目前基隆地區供水設施均運作正常。

近期基隆麥金路及八堵路管線漏水搶修，台水公司一區處感謝市民在搶修施工期間，造成交通及停水不便的諒解；也對基隆市政府及民代在管線維修作業或供水管網強化之建議或指導，未來將持續檢討精進，以讓民眾有更穩定的用水。

台水ㄧ區處提醒用戶，如仍有用水問題，請洽新山給水廠派員服務，聯絡人：廠長李政達，電話02-2431-9680。

【記者鄭紫薇／基隆報導】基隆市政府秘書長方定安27日下午主動前往八堵路施工現場，實地視察台灣自來水公司辦理管線搶修情形。方定安現場強調，台水要能隨時更新動態資訊，讓市民大眾及市府團隊，立即掌握最新整體情形並由台水公司說明最新施工進度及停水應變措施。

方定安認為，台水也應向受影響的市民大眾致歉，並請該公司做出檢討因應策略。方定安提及，市府將持續督導台水公司就麥金路、八堵路等老舊管線汰換、施工通報及應變機制逐案檢討、逐月追蹤，務必控管施工風險、加速修復作業，確保市民用水穩定及道路通行安全，讓基隆日常民生得以安定。

台水公司第一區管理處副處長魏金龍表示，八堵路破管搶修過程中，於現場開挖後發現非預期施工阻礙，鋼管破損程度及施工環境明顯超出原先調查與評估範圍，致無法依原規劃採不停水方式施工，與市府溝通後，調整改採停水工法辦理。魏金龍也提及，因施工方式調整影響部分區域供水，自來水公司對受影響民眾及基隆市政府深表歉意。

市府表示，為了確保施工安全並一次性完成修復，台水公司將透過調度其他水源跨區支援及調整供水區方式，縮小停水影響範圍，並以夜間施工降低民眾用水不便。亦已要求台水公司務必透過多元管道加強宣導，包括媒體跑馬燈、新聞稿、里長及民意代表通報系統等方式，確保停水資訊即時、完整傳達，保障市民知情權。