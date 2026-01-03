八堵車站「迴轉道」選址曝光 農曆年後揮別交通亂象

為解決八堵火車站附近迴轉困難的問題，基隆市政府將於八堵路東京站社區前，新設一個迴轉專用道，搭配專用號誌。（張志康攝）

因為基隆市通勤人口眾多，許多暖暖區及安樂區的民眾，都會利用八堵火車站進行通勤，但站前卻沒有可以讓汽機車迴轉的空間造成民怨。經過幾番折衝與協調，市府決定在農曆年後，於東京站社區前增設一處迴轉道及專用號誌，解決民眾的實際需求。

八堵火車站是鐵路縱貫線與北迴線的交接車站，也是基隆市境內重要的車站之一，不少暖暖區與安樂區的民眾，都會利用八堵車站通勤。也衍生出民眾接送家人後，需要迴轉的交通流量。

由於八堵車站前禁止迴轉，目前常有車輛運用八堵車站對面的窄巷調頭，造成在地居民諸多不便及危險。（張志康攝）

原本八堵站前的路口因為車禍頻傳，市府禁止車輛迴轉，並設置科技執法，民眾只能多繞行650公尺才能迴轉。換言之，一來一回之間，民眾得多繞1.3公里左右，許多民眾都認為非常不便。

廣告 廣告

為解決迴轉不易，不少用路人則會利用八南社區的窄巷，先左轉進入窄巷，再於巷內調頭。但因為窄巷實在太窄，也頻傳有車輛與行人發生擦撞或險象環生的情況，造成在地民眾的民怨，希望市府能夠協助解決民眾的實際需求。

由於八堵站是基隆捷運第一階段的終點，原本期待能夠借助捷運建設，將八堵站週邊的人行空間及交通規畫建設一併完成，但隨著基捷的推動，八堵站週邊都不包括在基捷建設內，這個問題才再度回到基市府手上。

有鑒於此，市府交通處經過協調，決定將於八堵車站往七堵方向約100公尺處路幅較寬的東京站社區前，設置迴轉道及專用號誌，以解決民眾的實際需求。交通處表示，近期將與在地社區及居民說明完整方案與施作期程。相關工程預估將在農曆年後開始進行調整，完工後將可望能夠解決民眾的實際需求。

無黨籍議員陳冠羽則是呼籲市府，應加速推動112年已完成設計的「增設八堵車站迴轉車道及人行空間」整體方案，一併處理路平、排水、人行道及迴轉需求，從根本改善八堵交通環境，提升整體安全與便利性。

更多中時新聞網報導

璟宣同框林佑星 復刻神鵰俠侶名場面

林俊傑認愛 找到真摯伴侶七七

宋柏緯冒雨獻唱 振永被影迷暖到