八塊厝民俗藝術村《好運來馬》 體驗文化迎好年

記者黃朝琴／綜合報導

桃園市八塊厝民俗藝術村《好運來馬》春節系列活動，大年初四（20日）至初六（22日）登場，以「好運X語言」為主軸，融合春節文化、臺語學習與創意體驗，邀請民眾臺語走讀、祈福、看表演、逛市集、擲筊祈福，在熱鬧年味與文化體驗過程，感受春節文化的魅力。

八塊厝民俗藝術村表示，《好運來馬》系列打造新春文化旅程，適合親子與全齡參與，讓傳統不只被看見，也能被玩進生活，免費開放攜家帶眷入園同樂；大年初四下午1點園區發放150份開運小物，歡迎大小朋友迎接滿運與希望，做伙歡喜過好年。

廣告 廣告

春節表演節目部份，邀請桃園在地「沐寧相聲說演坊」帶來賀歲演出，以八塊厝為故事舞台，結合地方人文與春節習俗，並穿插臺語答喙鼓段落，將生活故事轉化為輕鬆幽默演出，在笑聲中感受表演藝術及語言的魅力，闔家同樂

配合2月21日「世界母語日」，《好運來馬》系列推出臺語行春導覽活動，由專業導覽老師帶領民眾用臺語遊覽園區，透過實際聆聽、開口與互動，讓母語自然融入生活，成為文化傳承一部分。活動期間串聯市定古蹟八德三元宮，規劃有趣的擲筊互動體驗，為新年文化旅程增添儀式感與溫度。

此外，園區內規劃春節市集、互動闖關與數位集章體驗，集結特色美食與文創品牌，讓民眾邊逛邊玩、邊集章，把祝福與好運帶回家。現場設計多項新春主題互動，例如臺語諺語接龍配對、吉祥話快問快答、品嚐麻糍、棉仔糖等好食物，透過有趣豐富的遊戲，讓大小朋友在輕鬆氛圍中認識節慶文化，食甜甜過好年，感受傳統與現代交織的節日魅力。

八塊厝民俗藝術村《好運來馬》春節系列，推出火舞表演，讓你紅紅火火一整年。（八塊厝民俗村提供）

配合世界母語日，八塊厝民俗藝術村首次辦理臺語行春。（八塊厝民俗村提供）

吉祥話快問快答互動單元，看誰最會說吉祥話。（八塊厝民俗村提供）

「沐寧相聲說演坊」賀歲演出，以八塊厝為故事，穿插臺語答喙鼓。（八塊厝民俗村提供）

市集消費滿額，還可以玩好運轉轉樂。（八塊厝民俗村提供）

八塊厝民俗藝術村，春節期間推出工藝家陳建華蓪草展。（八塊厝民俗村提供）