八塊厝民俗藝術村《富貴．蓮年》1/10開展 邀民眾感受新春工藝之美

八塊厝民俗藝術村駐村藝術家陳建華老師個展 《富貴．蓮年》 一月十日正式開展





八塊厝民俗藝術村自111年開放在地藝文團體與藝術家進駐以來，持續扶植與推廣傳統民俗工藝，打造結合創作、展示與文化交流的藝術場域。駐村藝術家陳建華於2026年推出個展《富貴．蓮年》，以蓪草工藝為核心媒介，透過花卉、鳥蝶等自然意象，展現傳統工藝所蘊含的祝福寓意與生命韌性，展覽將於1月10日正式開展，邀請民眾走入藝術村，感受新春工藝之美。

《富貴．蓮年》以「富貴、連年、吉慶」為創作主軸，牡丹象徵繁盛與富貴，蓮花承載清淨、堅韌與連年吉祥之意，鳥與蝶則寓意報喜、轉化與幸福。藝術家運用蓪草細緻柔韌的材質特性，將自然花形與生命姿態轉化為立體工藝語彙，使作品在輕盈中展現堅毅，在細膩中蘊含深厚祝福。

廣告 廣告

本展依創作意涵分為三大展覽架構：「富貴之章｜牡丹」，以蓪草精工塑造百花之王的華麗姿態；「蓮年之章｜蓮字植物」，呈現多種以「蓮」為名的花卉形象，象徵淨、慈、韌、緣與靈性；「飛羽之章｜鳥與蝶」，則以蓪草化羽，展現鳥蝶飛舞於花間的動態美感，寓意幸福降臨與生命轉化。

陳建華老師長年投入蓪草工藝研究與創作，致力於讓傳統材料在當代語境中持續發聲。本次展出作品不僅體現對傳統技藝的傳承與尊重，也透過當代表現手法，賦予工藝作品新的生命節奏，使每件作品彷彿在花開、鳥翔、蝶舞之間流動呼吸。

八塊厝民俗藝術村透過藝術家駐村計畫，提供創作與交流的平台，並結合展覽、工作坊與推廣活動，逐步成為桃園傳統工藝保存與培育的重要據點。誠摯邀請市民朋友闔家前來參觀《富貴．蓮年》，在新春時節走進工藝與自然共舞的祝福風景，感受民俗藝術所帶來的溫潤與美好。

更多新聞推薦

● 藍白續擋總預算審查 內政部：影響空勤海豚直升機隊升級、新住民發展署籌設