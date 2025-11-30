八大公股行庫 九大民營銀行 參與海能舉辦台灣首場「離岸風電再融資」說明會

海能風力發電案場自2023年營運至今累積發電量超過 25 億度電，相當於可以供 30.1 萬戶家庭兩年的用電量，並減少碳排放量共約 115.5 萬公噸。（圖片來源／海能風電臉書）

海能風力發電股份有限公司（海能風電）28日舉辦台灣離岸風電產業首場以「離岸風電再融資」為主題的銀行說明會，吸引超過二十家國內外金融機構參與。活動聚焦營運資訊分享、績效交流以及本土化運維經驗，協助金融機構更全面理解海能風電在長期運轉階段的整體表現。

廣告 廣告

11月25海能風力發電股份有限公司（Formosa 2 Wind Power）才宣布，風場正式迎來商業運轉兩周年的里程碑。自 2023 年 9 月全面投入運營以來，海能風電作為臺灣第二階段首座商業運轉之離岸風場。

業首場以「離岸風電再融資」為主題的銀行說明會

商轉兩年來，海能風電持續為臺灣挹注穩定的潔淨能源，營運至今累積發電量超過 25 億度電，相當於可以供 30.1 萬戶家庭兩年的用電量，並減少碳排放量共約 115.5 萬公噸。海能風場的平均容量利用率為 37.88%，風力強盛季節更可達到 63.3%，表現優於業界平均，展現良好發電效率與穩定營運實績。

28日再舉行台灣第一場「離岸風電再融資」銀行說明會，與會金融機構包括官股銀行如兆豐銀行、合庫銀行、土地銀行、第一銀行、彰化銀行、華南銀行、台企銀及輸出入銀行；民營銀行則包含永豐銀行、凱基銀行、台新銀行、富邦銀行、安泰銀行、玉山銀行、中國信託、台中銀行與新光銀行等，多家外銀亦派員出席。銀行代表透過現場交流，更深入掌握台灣離岸風電專案在長期投資階段的重要指標與管理模式。

海能風電兩年已經發出超過 25 億度電

海能風電於會中分享最新營運成果、環安衛管理、缺陷改善進度、風場維運策略、本土運維團隊的技術能力，以及未來營運規劃，並與銀行代表就多項議題進行深入討論，涵蓋技術、環境與運維等層面，使金融機構能全面掌握風場真實狀況。

海能風電團隊表示，此次交流讓金融合作夥伴更充分掌握風場運轉情況，未來團隊也將持續強化本土運維能量，並與產業與金融夥伴共同推動台灣離岸風電的穩健發展。海能風電團隊指出，此次活動也反映台灣離岸風電邁入更成熟的資產管理階段。主要股東風睿能源（SRE Group）與 JERA Nex bp 皆派代表親自出席，展現其對海能風電專案的投入與支持。

(原始連結)





更多信傳媒報導

日本橘色惡魔聯手翡翠騎士 12月19日台北聯合演出

台積電前副總羅唯仁父執輩一家出4個國軍將領 其中一人回中國當政協委員

武則天攻略：一旦下定決心，命運就在掌心！

