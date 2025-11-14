八大地標跨區聯手、300項優惠上線！香港冬日巡禮瞄準旅客高峰與夜間經濟
香港旅遊發展局（旅發局）宣布年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」將於今（14）日至明（2026）年1月4日盛大登場。今年以全新規模亮相，旅發局首度與香港置地合作，將中環皇后像廣場、遮打道與LANDMARK一帶，打造成完整的「冬日小鎮」節慶商圈。這波改造不僅是節日亮點，也是香港推動冬季旅遊消費的核心策略之一，瞄準本地與海外旅客的跨區購物與觀光需求。
地標全面串聯，是否能打造更強旅遊動線？
旅發局主席林建岳指出，今年冬日巡禮規模為歷年最盛，不只是主題活動升級，中環更首次以整體區域進行節慶主題規劃，擴大旅客停留時間與消費深度。合作內容包括：
・皇后像廣場「聖誕天地」：以20公尺巨型戶外聖誕樹為主軸、搭配經典玩具飛船、木偶、小火車與聖誕頌歌表演。
・遮打道「星光長廊」：30棵樹木掛滿燈飾，重現置地60多年前開創的香港聖誕燈飾傳統，除了行人天橋的閃爍燈飾外，遮打大廈入口上空將懸掛精緻的聖誕樹燈飾。
・LANDMARK「Noëlia at LANDMARK」：30公尺寬冬日幻境、11公尺高燈塔、12×12公尺祈願湖，為歷年最大型互動聖誕裝置。
・聖誕市集（11月28日起）：12間木屋，提供節慶主題餐飲、商品與期間限定工作坊。
置地公司表示，此次整合旗下物業與租戶資源，除吸客外，更希望能讓中環在 11至12月期間形成「高可逛性」街區，吸引旅客長時間停留，進一步挹注餐飲零售營收。
今年最大亮點之一，即是8棟中環地標首次跨企業合作，推出「光影匯·中環」沉浸式視聽匯演，合作建築包括中銀大廈、終審法院、香港大會堂、香港會所大廈、滙豐總行、太子大廈、渣打銀行大廈等。透過 3D 投影、光影動畫與節慶音樂，將整個中環化為巨型聖誕光影舞台，並打造能在不同樓宇間串流的跨建築影像，營造大型夜間打卡熱點。
對香港而言，這不只是一場藝術展演，更是推動夜經濟（Night Economy） 的核心工具，與今年以來政府推動夜市活動、延長營業時段政策相呼應，盼讓冬季旅遊人潮能在晚間持續聚集。
300項以上餐飲、購物優惠能否刺激冬季內需？
同時，旅發局也宣布今年將攜手香港零售管理協會、優質旅遊服務協會推出「繽紛冬日賞」，涵蓋餐飲、景點、購物、交通超過300項優惠，其中包含大量買一送一促銷。除了要刺激本地居民冬季消費以外，還要強化聖誕、跨年期間的旅遊吸引力，並推動傳統淡季（1 月初）以優惠延長人潮留存，讓旅遊消費深入百貨、商場與景點，而非侷限在中環。
業者預期，跨年煙火及倒數活動將成為冬日巡禮最高潮，結合一站式平台整合活動資訊，有望提升旅客在港的交通、餐飲與住宿支出。
節慶活動能否轉化為旅客實際停留？
2025冬季是香港重啟國際旅遊後的關鍵年度，旅發局透過：
・城區整體營造（City-Wide Decoration）
・夜間旅遊升級
・高端商場聯名
・全城折扣推動冬季商機
目標在於強化香港「亞洲最佳冬日旅遊城市」品牌，並透過大型活動提升台灣、日本、韓國與東南亞旅客的冬季出訪吸引力。
以往年經驗推估，冬季旅遊活動將帶動聖誕前後的跨區交通流量、商場及百貨 客單價上升、酒店與短住型旅宿週末滿房率提升，還有餐飲業節慶套餐及團聚需求成長。
旅發局及業界的聯動，將決定香港在2025年至2026年冬季能否把握節慶消費旺季，創造更高的旅遊經濟產值。
