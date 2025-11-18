八大新銳搶灘高空伸展台！高雄時尚大賞入圍作搶先曝光 決賽12/20超前預熱

▲高雄時尚大賞入圍8組設計品牌與贊助企業齊聚 THE AMNIS 交流茶會，在青年局長林楷軒帶領下提前為12月20日決賽暖身，展現新銳與成熟品牌的多元創意能量。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】第六屆「高雄時尚大賞」今（18）日在御盟集團旗下最新品牌 THE AMNIS 然一酒店登場，以高空景致為伸展舞台，八組入圍新銳設計品牌搶先曝光年度作品。專業模特兒與潮模訓練營新秀依序踏上長廊動線，近距離展現布料質感、剪裁細節與品牌語彙，為12月20日即將於衛武營登場的決賽暖身造勢。

▲青年局長林楷軒致詞表示，高雄時尚大賞致力提供國內外新秀更寬廣的發展空間，今年首獎得主將前進日本東京時裝週觀摩並展出作品，協助品牌開拓國際舞台。

高雄市政府青年局長林楷軒表示，高雄時尚大賞是全台唯一由地方政府主辦、結合品牌育成與市場鏈結的時尚競賽，在北部資源集中下，高雄更要成為南部青年設計的起點。青年局透過導師制度、品牌培力、國外展演補助與業界媒合等多元機制，協助設計師跨越創意—市場—國際舞台的關鍵門檻，「讓青年能走得更遠」是活動核心精神。

他指出，近年賽事成功培育多位具潛力的新銳設計師，不少歷屆得主在高雄落地生根，品牌登上台北時裝週、國慶晚會、跨年晚會等大型舞台。自去年起與紡拓會合作，金賞得主除可獲得全台最高額獎金外，更能前往東京時裝週觀摩並展出作品，展現高雄推動時尚人才「真的看得見」的國際成果。

▲第六屆高雄時尚大賞今（18）日於THE AMNIS然一酒店舉辦入圍作品發表暨交流茶會，從百件作品中脫穎而出的八組入圍品牌搶先亮相，由專業模特兒展演新銳設計作品，並為12月20日的決賽舞台預熱暖身。

本屆以「品牌」為參賽主體，徵件突破百件、總獎金更創新高，吸引從大型時裝週展演品牌到初試啼聲的新銳設計師齊聚，高雄可謂南台灣最具能量的時尚聚落。發表會並邀請百貨、旅宿、學界與時尚產業代表共襄盛舉，促成設計端與市場端的第一線交流。

▲第六屆高雄時尚大賞以「品牌」為參賽主體，總獎金高達135萬元，創歷屆新高，圖為8組入圍設計品牌合照。

去年金賞品牌「FUSIO FUSIO」設計師洪福伸也出席分享。他表示，從高雄起步到登上東京時裝週是彌足珍貴的歷程，而賽後面對更多國際買家與專業回饋，更促成他今年回到高雄成立工作室。他感謝青年局長期投入，讓年輕品牌得以站上更大的舞台。

本次活動特別感謝御盟集團提供總統行館作為發表場地。御盟集團總裁邵永添指出，高雄是一座「值得重新定義」的城市，擁有不被框架限制的彈性與能量，期待透過更多民間與公部門合作，讓高雄時尚在未來躍上國際舞台。

▲ 高雄時尚大賞交流茶會今日在THE AMNIS 然一酒店總統行館舉行，青年局長林楷軒（前排右三）與入圍設計師及贊助企業齊聚交流，為12月20日即將登場的決賽舞台暖身預熱。

青年局表示，本屆賽事獲得日月光投控、郡都建設、遠雄文教公益基金會、可寧衛集團等多家企業支持，讓創意與市場更緊密鏈結。決賽暨頒獎典禮將於12月20日在衛武營榕樹廣場登場，以戶外動態秀結合音樂演出呈現八大品牌的年度大作。本月底將開放索票，民眾可追蹤青年局及「高雄時尚大賞」臉書粉專或加入LINE官方帳號（@youth.kcg）掌握最新資訊。（圖╱高市府青年局提供）