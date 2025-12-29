八大男女認愛閃婚！尪控妻「6萬6接客」、妻揭尪「逼她仙人跳」法官准離

記者羅欣怡／新竹報導

愛情來得快去得也快！新竹一對在八大行業認識的男女阿力和小美，去年6月閃婚，但不到一個月就分居，小美指控阿力要她仙人跳詐500萬，阿力則控訴小美和客人性交易，每次金額6萬6。小美不滿分居還一直被騷擾，於是訴請離婚，新竹地院判決准。

判決書指出，小美和阿力在八大場所認識，進而掉進愛情旋渦，2024年6月閃婚，但婚後雙方多次發生衝突，小美聲請保護令，兩人7月分居。

小美說，阿力在外有860萬的債款，竟要她設局仙人跳，詐人500萬元；甚至阿力多次違反保護令，用各種方式騷擾、詛咒、威脅自己，她再也受不了，只能訴請離婚。

而阿力也控訴自己才是受害人，不但成了小美的「第4任老公」，小美在婚後還以6萬6千元的價碼與客人發生性關係，甚至聲稱她與幫派男友勾結，慫恿黑道對自己不利，就連小美的驗傷單和保護令都是假的，自己「不願意離婚」，不希望還有其他受害者。

法官調查，小美確實在2024年的7月報案家暴，8月就拿到保護令，後續阿力違反保護令的行為，警方也都記載於冊，足見阿力因情緒控管問題，已嚴重影響兩造間之婚姻生活。

法官認為，分居長達近一年也無正向互動，如今反而因訴訟爭端加劇仇恨。

法官認定，依民法第1052條第2項，雙方確實有難以維持婚姻之重大事由，兩人均須對破裂負責，且已不具修復可能，因此，判准離婚。

