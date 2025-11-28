八大電視打造《折腰》特展登場 首場吸500名粉絲擠爆搶先看
八大戲劇台熱播人氣古裝劇《折腰》，開播後收視屢創佳蹟，屢次躍上全台陸劇榜收視冠軍寶座。八大電視為回饋長期支持的粉絲，特別獨家打造為期三天的「君為你《折腰》」特展」活動，日前網路活動短短三天吸引超過2000位粉絲報名參加，三天展期預計將開放1500位名額進場觀展。
今（28日）特展首日登場，即吸引500名粉絲到場搶先看。現場展出主創釋出的獨家演員小卡首度曝光之外，八大電視更獨家製作多款週邊小物分送粉絲，同時現場宋祖兒與劉宇寧以劇中造型設計的人型立牌，更造成大批劇迷瘋狂拍照，留下與偶像最近距離的珍貴紀念。
八大戲劇台週一至五晚間9點首播的古裝劇《折腰》，播出後收視及熱度持續攀升，擔任總導演的鄧科，在幕後花絮分享《折腰》最初帶給他衝擊是兩家的世仇，隨著宋祖兒、劉宇寧不斷地試探彼此，並且「一點一點走進了對方的內心，最後無法分開，這過程是這組人物關係最吸引我的地方。」編劇南鎮則解析筆下的男女主角，「魏劭（劉宇寧飾）對喬家是有仇恨的，小喬（宋祖兒飾）對魏家是有防備的，所以我們才在這樣的一個戲劇衝突下，去討論他倆相愛的可能性。」
宋祖兒談及詮釋的小喬角色是一個非常聰明、有情義的人，嫁給魏劭本來就是個很艱難的任務，但其實對方是一個很善良的人，只是大家把他說的很恐怖，「所以我覺得小喬也是吃準了這一點。」劉宇寧則因為角色魏劭兒時沒有那麼多人去在意他、真的去理解他是怎麼想的，直到女方的出現對他無微不至，而且能懂他。他說：「哪怕魏劭和小喬相互有博奕，但還是對她產生了欣賞。」
導演也談到劇中魏劭祖母的徐太夫人，「她是一個很複雜的人，不是一個很慈祥奶奶的角色，她還要去兼顧國家的命運。」飾演徐太夫人的劉曉慶分享對角色的見解，她要忘記血仇是不可能的，就像劇中有一句台詞是這樣描述，「於情來講我是不可能真正地喜歡她（小喬），但是我可以隱忍，因為他（魏劭）娶這個仇人的女兒，就是可以平息戰爭。」「君為你《折腰》特展」活動，今（28日）起一連三天在光點台北羊空間展出，《折腰》每週一至五晚間9點於八大戲劇台首播。
