八大電視攜手新加坡新傳媒 合製2部原創劇集

（中央社記者洪素津台北4日電）八大電視總經理王克捷與新加坡新傳媒集團Mediacorp首席內容長林麗慧，雙方簽署為期3年的合作備忘錄，將共同開發與製作2部原創劇集「青春99不見」和「鬼編輯之作家大逃殺」。

八大電視總經理暨四方四隅公司董事王克捷，3日參加2025新加坡亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF），並與新加坡新傳媒集團簽署合作備忘錄，將開發以「成年後重逢初戀」為主題的戲劇「青春99不見」，透過女主角與初戀意外重逢的故事，重現1990年代末的懷舊氣息。

另1部作品則是「鬼編輯之作家大逃殺」，為帶有黑色幽默的超自然喜劇，描述暢銷作家在陰陽兩界掀起話題騷動，當他遭遇執著的「鬼編輯」追討積欠稿件後，意外陷入一場荒誕又詭譎的冒險。

王克捷今天透過新聞稿表示，一直以來都期許創新影視內容的題材、手法及深度，這次結合優質IP與優秀編劇人才，期待與新傳媒集團Mediacorp攜手，雙方團隊激發創意能量；更秉持「深耕台灣、放眼世界」宗旨，共同為亞洲影視市場創造精彩作品，也協助台灣影視內容走進更國際的視野。（編輯：吳素柔）1141204