八大《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松 聊天室同步開放

記者周毓洵／臺北報導

八大電視《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松，今年確定於2月12日晚間6時，在「八大劇樂部」YouTube頻道正式起跑，陪伴觀眾一路追劇、一路聊天熱鬧迎馬年。

今年不只甄嬛獨霸螢幕，孫儷另一部經典古裝大戲《芈月傳》，以及趙麗穎、馮紹峰主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》也同步加入24小時直播行列，3部人氣古裝劇輪番上陣，讓網友直呼「根本不用出門」。最受劇迷喜愛的專屬聊天室也將同步開放，陪大家邊看邊吐槽、邊追邊聊，過年氣氛一次拉滿。

《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松今年正式邁入第5年，自2022年疫情期間首度推出後，年年農曆春節一開播就掀起全臺追劇潮，話題度居高不下，去年起更吸引廣告客戶冠名支持，收看成績屢創新高。

根據八大劇樂部 YouTube頻道統計，2025年《後宮甄嬛傳》曾連續26天、24小時不間斷直播，共完成12輪播出，總累計觀看次數突破2030萬次，其中「皇上駕崩」的經典橋段，更一度吸引超過8萬3千人同時在線觀看，再次證明甄嬛熱潮歷久不衰。

今年春節直播時程也同步公開，《後宮甄嬛傳》將於2月12日晚間6時開播，《知否知否應是綠肥紅瘦》則於2月12日中午12時搶先上線，《芈月傳》接力在2月13日晚間6時登場，詳細直播資訊請鎖定八大劇樂部YouTube頻道。

八大電視《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松，將於2月12日晚間6時在八大劇樂部YouTube頻道正式起跑。（八大電視提供）