八字相剋！台中女育幼院長大 媽媽癌末求陪伴遭拒「百萬遺產捐慈濟」掀官司

台中一名罹患胃癌末期的婦人，因長年受到摯友無微不至的照顧，生前立下遺囑，決定將名下百萬餘元遺產全數捐贈給慈濟功德會，以作善行回饋社會，並明確表示不留任何財產給親生女兒。然而婦人辭世後，女兒出面提領母親帳戶內的存款與勞工退休金，引發爭議，最終由法院介入裁決。

判決書指出，該名婦人早在1999年即與配偶離婚，女兒隨父親生活，母女互動多年來相當疏遠。反觀婦人與一名女性友人同住多年，彼此扶持，情誼宛如家人。

而後2012年間，婦人因虔誠信仰宗教，加上感念友人長期照顧，在對方見證下親筆完成自書遺囑，清楚載明其現金、退休金、保險金及車輛等財產，於身故後全數捐出行善。2021年初，婦人被診斷出胃癌末期，自覺生命所剩不多，曾主動聯繫女兒，盼望能在餘生修補母女關係，甚至提出每月提供5萬元生活費，希望換取陪伴。

但雙方短暫會面後，女兒不僅未答應同住，還簽署文件，將母親的醫療照護與後事處理，全權委由該名友人負責。婦人臨終前仍多次傳訊表達思念與期待，希望能與女兒重新建立情感連結，卻始終未能如願。她於同年3月過世後，友人依遺囑內容告知女兒財產安排，女兒一度口頭表示放棄繼承，之後卻未再聯絡，並自行提領多筆銀行存款與勞退金。

友人身為遺囑執行人，認為亡者遺願遭到破壞，遂提起訴訟。對此，女兒抗辯指出，母親生前曾提及要給予生活費，應視為撤回原遺囑；她也主張自己童年時期，父親因工作受傷一眼全盲，一眼視力低下，又仍需工作，因此無力照顧女兒，將自己輾轉寄養不同親友，最後送至佛光山育幼院至高中畢業。

隨後婦人曾於女兒中學時期應要求前來育幼院見面，其竟告知女兒八字剋母、待在她身邊其就身體不舒服等傷人話語。女兒指出，母親還曾主動放棄親權，雙方關係早已破裂，並非自己刻意疏離，因此依法仍享有繼承的「特留分」。

法院審酌後認定，該份自書遺囑符合法律要件，且內容中提及不留財產給女兒的理由，僅在於女兒已具獨立生活能力，並非因重大不孝或不法行為，因此女兒的繼承權並未被剝奪，仍須受特留分限制。

經計算，婦人遺產總額約282萬元，扣除喪葬及必要管理費用後，女兒依法可取得二分之一的特留分，約104萬餘元。法院判決，女兒已領取的款項中，超出其應得部分的132萬5130元，應返還給遺囑指定的受贈人，以完成亡者生前行善的心願。



