八寶圳保安林揭牌啟新頁 守護百年林地傳承文化生態

八寶圳保安林正式命名，守護山林生態及傳承文化邁入新階段。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

林業及自然保育署台中分署三日於石岡區電火圳水門廣場舉辦「八寶圳保安林揭牌儀式」，正式為編號第一四一六號保安林命名，守護山林生態及傳承文化邁入新階段。

台中分署長張弘毅說，保安林命名為「八寶圳保安林」，是近年推動保安林命名的重要成果。透過多次與地方居民、里長及社區團體召開座談凝聚共識，保安林名稱不再只是沒有溫度的行政編號，而是能以更貼近民眾，反映在地熟悉的傳統地名，保安林真正「有名、有情、有根」。

高齡八十七歲、在地土生土長的德興里劉紀雄里長，對八寶圳保安林更是充滿兒時至今的回憶與情感，凸顯保安林是自然保護的重要區域，更是地方文化與生活記憶的重要承載。

台中分署指出，保安林於日治時期編入為土砂捍止保安林，面積約五十八點五七公頃，守護地方超過百年。

保安林地勢陡峭，林相覆蓋完好，保護石岡區萬興、梅子、土牛、德興、和盛及新社區中正、月湖、慶西等地區周邊村落、耕地及道路之安全，肩負保護八寶圳、電火圳等重要溝渠之暢通，對地方農業灌溉與環境保護具有關鍵影響。

揭牌儀式邀請南眉膠響樂團及石岡新住民關懷協會舞蹈團演出，展現多元文化的交流與活力。南眉文化促進會帶領民眾展開「八寶圳生態深度走讀體驗」，沿著電火圳探索生態特色、了解保安林的重要性。活動安排「南眉鄉野絲路漫步」與永安宮許願竹祈福活動，從食農教育到在地文化，參與者深入體驗當地獨特的風情。