八年投入1.25兆國防特別預算！賴清德：三目標應對迫切威脅

總統賴清德今（11/26）召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，賴清德致詞時宣布，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及預算的規劃，預計在未來八年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費。

賴清德宣布兩項行動方案，第一項行動方案是，「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制。第二個行動方案：推動強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業。

賴清德指出，和平必須靠實力，「投資國防就是投資安全、投資和平」。面對中國對區域、對我國不斷升高的軍事威脅及霸權野心，日本、南韓、菲律賓，甚至是澳洲等印太區域民主國家，正逐漸形成「島鏈防衛、責任分擔」的共識，進行更多的國防投資，強化對中國威脅的因應。

賴清德表示，台灣作為防衛第一島鏈最重要、也是最關鍵的環節，更不能夠變成區域安全的間隙。我們必須展現決心，承擔更大的自我防衛責任，以「自主防衛」及「聯合嚇阻」，加速強化國防戰力，應對威脅；將以「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，達成以下三個階段性目標。

第一個目標是，2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅；第二個目標是，2033年進一步建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；最終的目標是：建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

他說，具體行動是：第一，因應全球國防發展趨勢，有序增加國防支出；按照北約標準，明年度國防預算，將超過GDP 3%；並且在2030年前，達到GDP 5%，展現我們守護國家的決心。

第二，賴清德宣布，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來八年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費，來建構包括：打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

第三，賴清德說明，行政院將會完備條例審查並函送立法院，並請財政部、主計總處妥適規劃財源，做好財務管理，避免排擠其他預算。

第四，考量新科技的成功導入及快速迭代特性，國防部將全面優化、健全裝備採購的相關機制，加速各項裝備獲得及建軍期程，落實防弊、避免延宕。

第五，引進先進裝備、配合不對稱戰力及防衛韌性持續建構的同時，國防部將全力就兵力結構優化、新式訓練、戰術、後勤支援等革新配套，全面而即時到位。

賴清德強調，增加國防支出，不僅是提升戰力及國家安全，更是壯大國防產業發展，增加國民所得的重要途徑。這次的特別預算除了對外採購，更有相當部分是投資國內工程、商購及委製項目，將可以創造可觀的產值及工作機會。

賴清德認為，以台灣在高科技及製造上的雄厚實力，包括半導體、ICT、AI三位一體的產業生態系，以及精密機械及相關基礎產業，將可以在全球先進國防及軍工產業上扮演重要角色，更可以帶動國內產業及經濟的轉型升級，也讓更多的工程師、科技人才共同參與國防安全的強化，達成國強民富的目標。

第六，政府將儘速訂定國防及軍工產業發展的行動方案，並在此基礎上，研擬全面提升台灣產業及經濟的推動計畫。

第七，為了助益與友盟國家合作，打造非紅供應鏈，我們將強化高科技的保護管制，全面落實對高科技的保護與運用。

第八，國安會將會同國防部及相關部會，以「投資國防，及投資和平，投資台灣經濟未來」的理念，強化社會溝通，凝聚共識，爭取國人的支持與認同。

