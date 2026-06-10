八年深耕 新北打造高齡友善城市

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日間照顧中心引進智慧科技，提供健康照顧、安全服務、派車服務、即時監測與認知互動等五大照護功能，用智能加值守護長者，同時減輕一線照護人員的負擔。新北市衛生局提供

記者蔡琇惠／新北報導

新北市65歲以上長者自107年侯友宜市長初上任時為54萬，8年內快速增加，在115年已有82萬人，新北市率六都之先，成立專責的高齡長期照顧處。新北市衛生局長陳潤秋今（10）日在市政會議中，以「八年深耕 高齡友善新北城」為題進行專題報告，盤點市府近8年來推動高齡與長照政策成果，並提出未來發展方向。面對超高齡社會挑戰，新北市持續以「醫、動、養」為核心政策主軸，以「不失群、不失智、不失能」為目標，整合醫療、社福及長照資源，推動跨體系合作與在地照顧網絡建構，打造高齡友善城市。

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新北市長侯友宜在聽取報告後表示，市府持續推動重大高齡照護措施與建設，讓長者在新北能安居樂業，健康長者可在新北共融公園樂活，參與銀髮大學、老人共餐等活動，亞健康長者可參與據點、巷弄長照站活動，失智失能長者則以日照中心、失智據點、住宿式機構搭配在宅醫療、居家照護等照顧老人家。在硬體方面，瑞芳醫養園區建置中；鶯歌醫養園區完成先期規劃；銀新未來城公告招商中，在服務上，則持續布建醫療與長照網路，強化整體照護量能。

鶯歌醫養園區已完成先期規劃，將與瑞芳醫養園區、銀新未來城共同推動，結合醫療與長照資源，讓長者在熟悉社區安心安老。新北市衛生局提供

衛生局長陳潤秋報告中指出，八年來新北市長照服務量能持續成長，長照預算由33億元提升至近100億元，約成長3倍；照顧服務人力由逾9千人成長至逾1萬7千人，也成長2.8倍；服務使用人數由近4萬8千人提升至12萬餘人，服務涵蓋率達八成，滿意度超過九成。日間照顧中心由24家增加至129家，失智守護站由312處擴增至5,600處，逐步建構完整在地照顧網絡。

陳潤秋表示，失智症患者隨著人口高齡化大幅增加，對病患、家人及社會都是很大的挑戰，新北市持續推動失智友善政策，115年更推動失智照護「三大創新、一項擴大」措施。三大創新包括年輕型失智症職務再設計，協助年輕失智者維持社會參與及就業支持；推動失智友善商圈，結合淡水、三芝在地店家與社區力量，共同營造友善生活環境，以及建置高齡友善交通環境，透過延長行人通行秒數、放大行人號誌（小綠人）識別性，並強化醫療周邊路口安全改善，提升長者外出安全與通行便利性

陳潤秋提到，一項擴大為持續推展社會處方服務，透過擴增共照中心及社會處方單位之服務家數，結合醫療與社區資源，以非藥物介入模式強化社區支持系統，提升長者身心健康與社會連結。

面對超高齡社會挑戰，新北市今年正式成立專責的「高齡長期照顧處」，未來將全力打造高齡友善城市。新北市衛生局提供

新北市府表示，未來將持續整合醫療、長照與社區支持系統，並結合重大醫養園區建設與創新服務雙軌推動，持續完善高齡照護政策，打造更完整且具韌性的高齡友善城市。