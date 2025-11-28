八度覆議傷害民主！許宇甄呼籲卓榮泰負起責任

國民黨立法委員許宇甄今（28）日透過臉書發文，針對行政院長卓榮泰第八度提出財政劃分法修正案覆議一事，發表強烈批評。她指出，卓內閣此舉不僅挑戰國會權威，更是對民主價值的嚴重傷害，並認為政院已失去治理正當性。

國民黨立委許宇甄。（圖／許宇甄臉書）

許宇甄在貼文中表示，財政劃分法本是地方自治的基石，但卓內閣卻將其扭曲為控制地方的政治工具。她批評卓榮泰指控立法院修法「窒礙難行」，但行政院遲遲未提出具體的院版修法內容，甚至在提出後也不敢接受國會檢驗，僅以情緒化言論掩蓋政策缺陷。

廣告 廣告

她進一步指出，行政院曾宣稱院版修法能讓「16縣市成長27.4％、六都大幅增長」，但當立法院要求公開試算表時，財政部長卻表示「尚未算出來」，卓榮泰更以「有共識才公開」為由拒絕透明化。許宇甄質疑，既然試算數字尚未計算完成，政院所宣稱的精準數據是否憑空捏造？她批評，連試算表都不敢公開，如何讓人民相信？

行政院長卓榮泰。（圖／行政院）

針對藍白陣營推動的修法，許宇甄強調，修法的目的在於打破「重六都、輕縣市」的財政分配格局，落實地方財政公平。她認為，政院將修法污名化為「窒礙難行」或「拖慢國家進步」，實際上是害怕失去將補助款作為政治工具的權力。她直言，真正拖累國家的，是政院隨意刪減地方補助，導致地方政府難以運作。

許宇甄最後呼籲，卓榮泰應尊重國會決議，展現政治風骨，負起政治責任，而非以「覆議是被動」為藉口掩飾戀棧權位的行為。她認為，若此次覆議再度遭到否決，將證明卓內閣路線已被主流民意否定。

許宇甄的發文引發廣泛討論，支持者紛紛留言力挺。部分網友建議恢復過去的憲法規定，要求行政院長在覆議案未通過時應主動辭職；另有網友直言，卓榮泰應該立刻下台，批評其濫用覆議權的行為是對國會與民主的挑戰。

延伸閱讀

活豬禁運禁宰令解除！卓榮泰：務必穩定市場秩序及價格

F-16V戰機０交付讓賴政府再上國際版面！ 林士峰曝求償無門

江啟臣憂川普將晶片放第一 卓榮泰：守護台灣世界才會珍惜