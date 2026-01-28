八弟馬特洪峰「經歷生死瞬間」 傳訊老婆報平安反遭嗆

八弟挑戰馬特洪峰。（三立提供）

雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）領軍的三立都會台、台灣大哥大實境節目《上山吧！台灣隊》，在最新一集中挑戰歐洲名峰馬特洪峰，團隊在嚮導與教練嚴密控管下展開高難度攀登。此次任務不僅考驗體能與意志，更是一場與時間、天氣與地形的多重對抗，相較於上攀，下山反而花費更多時間，也成為全程最驚險的一段路程。

原計畫的登頂挑戰馬特洪峰，是需在6小時內登上海拔4,478公尺的峰頂，每小時都必須抵達既定里程點，然而在約3,800公尺處，隊伍遭遇困難的垂直地形，耗費大量時間。教練在出發前即設下三道「安全限制」，包括凌晨4點準時出發、早上8點前必須抵達避難山屋的基準點，若未達即宣判撤退，以及中午12點後須留意午後雷雨帶來的氣候轉折，所有決策皆以安全為最高原則。

廣告 廣告

《上山吧！台灣隊》在馬特洪峰展開高難度攀登。（三立提供）

當天凌晨，隊伍以結繩方式接力攀登，一組接一組前進，黑夜中行進，隨著天色漸亮，視野與高度逐步顯現，壓力也隨之倍增。製作團隊強調：「在高山環境中，安全永遠高於一切。登頂不是唯一目標，能夠平安下山，才是真正完成一次挑戰。」

MAX以「無止盡的垂直拉鋸戰」形容下山過程，他甚至一度閃過「是不是乾脆放棄、等直升機吊走」的念頭，直言下撤的心理壓力比上攀更為可怕。吳佳穎事後更曬出整條腿佈滿瘀青的照片，直言「沒有一個項目是不受傷的」。

面對時間與氣候的雙重壓力，陳彥博在關鍵時刻突然決定不以登頂為唯一目標，而是選擇「能走多遠就走多遠」與團隊共同前進；他表示，這趟經驗對人生而言已相當珍貴，「有機會，下次再試」，並以「One team, one family」凝聚隊友情感。

八弟說，攀登馬特洪峰前一晚住進山屋，立刻感受到這條「國際級登山路線」的不同等級，山屋裡全是來自世界各國的登山高手；更讓他震驚的，是在高海拔的山上，竟然還看到外國人洗完澡「全裸走來走去」，跟台灣人上到3000公尺就不太洗澡，完全是兩個世界，也看得出外國人對高山環境的適應力真的超強。

和八弟結繩的吳佳穎因為身高關係，很多踩點踩不到，八弟乾脆直接當人肉踏板，讓對方踩肩膀、踩手往上爬。但越往上越驚險，看起來很穩的石頭抓點，隨時都有可能剝落，加上碎石地形，落石風險無所不在，讓他越爬越害怕，回頭一看高度更是驚悚，他忍不住想到幾天前攀爬101的Alex。

八弟心想如果心裡沒有恐懼，會不會就能像勇者一樣無所畏懼，直言：「下山才是真正的惡夢。」幾乎每一刻都像在經歷生死瞬間，讓他深刻感受到人命真的很脆弱。途中也看到不少外國隊伍已經順利登頂、輕鬆下山，才發現亞洲人和外國人在體型與步伐上的先天差異，看著自己幾乎連滾帶爬，只能苦笑承認還差很遠。

即便是在這樣生死交關的攀爬過程中，八弟也不忘發揮「網紅本能」，只要找到相對安全的點，就趕緊拍限動、即時回報給老婆，結果老婆不斷傳訊提醒：「不要再玩手機了！」他笑說雖然手抖得要命，還是硬要視訊，堪稱高山最拚命連線。

更多中時新聞網報導

岩田剛典來台辦專場 謝粉絲苦等17小時

失智媽只認他 吳永吉領悟母愛

《有聲之年》演員化學反應太驚人