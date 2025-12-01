八強爭金！高雄時尚大賞 12/20 決戰衛武營 限量門票開搶秒殺中！
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】南台灣年度指標性時尚盛事「高雄時尚大賞」將於 12 月 20 日下午在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場盛大舉行，活動現已全面開放索票，民眾可免費預約入場。今年以開放場域打造通透視野與沉浸式燈光，結合動線延伸所構築的穿透伸展台，完整呈現 8 組入圍品牌共 40 套作品，設計師將角逐最高 35 萬元金賞殊榮與登上東京時裝週的珍貴機會。活動並邀請高雄市陽明國中弦樂團暖場，新生代歌手 KIRE 凱爾帶來現場演出，打造一場音樂與時尚交織的年度盛典。
▲第六屆「高雄時尚大賞」八組入圍品牌，將在12月20日登上衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場舞台，競逐首獎35萬獎金與前進東京時裝週觀摩的難得機會。圖為11月18日入圍作品發表暨交流茶會展示品牌新作。
青年局長林楷軒表示，高市府長期致力打造友善的設計創作與表演藝術環境，透過競賽平台、人才培育與產業媒合逐步累積城市創作能量。「高雄時尚大賞」匯聚新銳青年設計創作者，以服裝語彙展現理念與創意，是南台灣首屈一指連結市場與國際的重要舞台。本屆入圍品牌在材質運用、造型語彙與主題詮釋上展現深度與視野，不僅反映台灣時尚創作的多元美學，也為高雄的服設產業持續注入新的創作能量。
入圍品牌ALLENKO3 「楠：十年織界」，以楠梓出身的男子回望十年後對自我回歸與對故鄉的情感，採黑色為基調，融合和服、中山領、解構線條與鏤空材質，使傳統語彙在都市機能中重生；ASTER 「反叛的少年時光 Youth in Rebellion」描繪少年初入都市的疏離與掙扎，以 oversized 西裝外套結合寬鬆比例搭配尖銳筆直的領口切割，形塑理想與現實的邊界張力。
Kynetic 「赤曜行者 MARS RUNNER」以火星移民為靈感，運用尼龍纖維材質呼應火星崎嶇地表輪廓，搭配肌理與格紋結構象徵太陽能板的科技細節，塑造探索外星地貌的未來意象；VIRETHEL 「舊日 Olden Days」透過丹寧與蕾絲異材質融合，以解構與拼接打造俐落廓型，使古典裝飾語彙在當代潮流中再現，營造舊日風韻與氛圍的全新姿態。
經典語彙的當代轉譯在本屆競賽中同樣大放異彩。THEON 「Fragile」以象徵「盔甲」的男裝廓型為核心，融合上世紀不同年代經典造型，將社會壓力與自我省思轉化為服裝語言；A-Oa sis 「數據.遊牧主義.Data.Nomasism.」則以高雄建築為靈感，採用機能、針織與丹寧材質打造中性輪廓，描繪遊牧者在數據荒原自由穿行的形象，展現混合體服裝的未來美學。
TZUNUK「舊血，新骨。NEO-ANCIENT」的靈感起點，源自日治時期台灣原住民族的黑白影像對照現代都市的冷調景觀，透過層次灰階紋理、水洗和百摺工藝，呈現排灣族石板屋文化和城市水泥叢林的強烈對比；OSW「向神祈禱 Pray to God」以丹寧布為載體，手繪承載聖經意象的經典畫作於服飾之上，使信仰意涵轉化為可穿戴的視覺語言。
本屆徵件熱度延續近年趨勢，投稿量再度突破百件，吸引德、英、法及香港等地服裝創作者參與。決賽評審團由 DOUCHANGLEE 設計師竇騰璜、NAMESAKE 的 Michael Hsieh、JUST IN XX 周裕穎與高雄在地品牌 ERIKA CHUNG 設計師 Erika 組成，從品牌敘事、作品完整度到市場視角多面向審視，選拔出台灣時尚圈最具亮點的新銳設計力。
青年局指出，第六屆「高雄時尚大賞」決賽暨頒獎典禮將在12月20日於衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場舉行，現已開放索票（https://reurl.cc/MM8d8n），額滿為止，歡迎民眾一同見證高雄潮流能量的綻放時刻。相關資訊可追蹤高雄市政府青年局及「高雄時尚大賞」Facebook 粉絲專頁，或加入青年局 LINE 官方帳號（@youth.kcg）掌握最新快訊。（圖╱高市府青年局提供）
