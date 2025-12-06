八德三元宮253週年慶 長年行善獲肯定再奪宗教公益金質獎

市長張善政於八德三元宮前與貴賓合影留念。圖：市府提供

桃園市長張善政今(6)日上午前往八德區，出席「114年八德三元宮建廟253週年慶祝活動」。張善政表示，八德三元宮是桃園歷史最悠久的宮廟之一，創建至今已253年，不僅被列為市定古蹟，今年更榮獲內政部「宗教公益獎」肯定。八德三元宮深耕地方公益，是少數能在全臺宮廟中脫穎而出的佼佼者，替桃園在全臺宗教團體間爭光，也讓市民倍感榮耀。張善政感謝主任委員呂林小鳳、所有委員及歷任主委用心經營廟務，使三元宮愈加興盛，祝福三元宮宮運昌隆、香火鼎盛。

廣告 廣告

呂林小鳳表示，八德三元宮長年致力投入公益活動，透過急難救助、寒冬送暖，或中元節物資發放，已累計投入約50億元的資源，希望讓大家看到宗教行善的力量。她也感謝張善政及市府團隊協助三元宮於去（113）年獲認定為市定古蹟，今年不僅獲得內政部「宗教公益獎」，也於第5屆公益宗教團體評選中榮獲「金質獎」肯定，團隊倍感榮幸。

市長張善政至八德三元宮參香。圖：市府提供

民政局表示，八德三元宮不僅長期投入公益，也積極推動文化教育，包括「有藝思的八德三元宮」客家文化推廣系列活動，帶大家走讀古蹟、體驗客家美食；亦提供場地與導覽給《三元宮石藝奇緣—石雕故事與文化探險計畫》，還有深受學生喜愛的創意筊杯擲筊大賽，把民俗文化變得更有趣，也吸引更多年輕人參與。八德三元宮建廟253週年舉辦莊嚴的「護佑八德祈福大法會」，同時規劃臺語金曲演唱會，以及來自在地學校與團體帶來的布袋戲、舞蹈表演，結合傳統與創意，展現八德充滿活力的藝文能量。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

張善政感謝獅子會力挺公益 關懷金與物資傳遞歲末溫暖

「襯著星光的我們」開幕 兒少以行動說故事、城市看見新聲音