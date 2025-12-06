八德三元宮253週年首辦美術賽 蘇俊賓：讓美學走出課堂、走入生活

副市長蘇俊賓與美術班獻藝學子合影。圖：市府提供

桃園市副市長蘇俊賓昨(5)日下午前往八德區，出席「八德三元宮宮慶繪畫比賽暨馬年春聯發表記者會」。蘇俊賓表示，適逢三元宮253週年慶典，廟方首次邀請週邊學校參與，以宮慶結合繪畫比賽，讓美學教育真正走出課堂、走入生活。透過在地廟宇、文化場景與孩子的創作結合，讓學生透過實際觀察，創作，重新認識家鄉，實踐最珍貴的美學教育。

蘇俊賓表示，八德三元宮主委呂林小鳳及廟方委員長年深耕宗教推廣、文化傳承與社區連結，不僅費心調研廟內文物，獲文資委員一致通過認定為桃園市定古蹟，也榮獲內政部肯定頒發「宗教公益獎」，充分展現其在文化保存上的重要地位。他感謝廟方的堅持，使這座擁有253年歷史的古廟不只是信仰中心，更是桃園彌足珍貴的文化資產。

八德三元宮宮慶繪畫比賽作品。圖：市府提供

蘇俊賓提到，世界各大博物館收藏許多珍品，但為了妥善保護，往往如標本一般放置於櫥窗中展示，相當可惜；但八德三元宮積極保存剪黏及石雕大師，如陳天乞、張火廣、葉金萬、徐清等匠師的工藝作品，並不吝將其完整展出於廟中，是桃園難得的「行動美術館」。此次宮廟253年來首次舉辦美術比賽，蘇俊賓現場也秀出自己手繪的三元宮畫作，包含張火廣的龍虎堵，陳天乞的交趾牌頭跟葉金萬的中元普渡斗燈明信片，陽明高中與八德國中同學也紛紛拿出自己的作品跟蘇俊賓PK，現場氣氛歡愉。其後蘇俊賓也與呂林小鳳等人一同揮毫寫下馬年春聯，提早感受節慶喜氣。

副市長蘇俊賓揮毫寫下馬年春聯。圖：市府提供

教育局表示，八德三元宮今年建廟253週年，是兼具歷史與藝術價值的地方信仰中心。本次系列活動邀請八德國中美術班到場繪畫及獻藝，以畫筆呈現廟宇風情與在地文化，展現學生對民俗與藝術的獨特詮釋。活動不僅深化學生對地方文化的理解，也強化學校與社區連結，是桃園推動藝術教育的最佳見證。

