八德交通利多到位！和強路至介壽路新闢道路核定，在地房仲點名這區最受惠

八德交通建設再傳新進展。桃園市政府日前正式通過「和強路至介壽路」新闢道路的都市計畫變更案，規畫開闢一條全長約 3.5 公里、寬度約 24 至 30 公尺的平面道路，未來將串聯大湳地區與八德擴大重劃區，進一步強化八德與桃園市核心區的交通連結，也被視為區域發展的重要關鍵建設。

在地房仲指出，隨著新道路與捷運建設逐步到位，八德的交通瓶頸可望獲得改善，部分商圈與住宅區的發展潛力也已率先浮現。信義房屋八德介壽店主任詹景旻表示，目前八德南北向主要幹道以建國路與介壽路為主，近年人口移入增加，通勤需求持續成長，市府除推動捷運綠線外，也同步規畫多條新闢道路，分流交通壓力。

此次通過的和強路至介壽路新闢道路，路線將由介壽路往東北方向開闢，穿越大湳森林公園一帶，直通八德轉運站周邊。詹景旻指出，未來若道路完工，八德擴大重劃區至桃園火車站的行車時間有機會縮短一半，前往國道 2 號大湳交流道的通勤時間，也可望縮短約 5 至 10 分鐘，對於區域交通機能提升具有實質助益。

房仲分析，該區街廓完整、綠地比例高，生活機能逐步成熟，加上捷運綠線、大鶯豐德交流道、新闢道路與市立醫院等建設題材，持續吸引桃園與雙北外溢買盤，以小家庭與新婚族群為主。以目前市場行情來看，屋齡約 10 年左右的產品，單價約落在每坪 33 至 35 萬元，總價帶相對親民。

（圖源、原文出處：信義房屋）

