八德介壽路、和強路塞車有解！桃園工務局計畫開闢新道路

影響多年的「和強至介壽路段」開闢計畫，都市計畫變更已於今日公告實施，開闢道路迎來新的關鍵進展。圖：工務局提供

桃園市八德區交通長期受介壽路及和強路壅塞所苦，工務局指出，影響多年的「和強至介壽路段」開闢計畫，都市計畫變更已於今(31)日公告實施，開闢道路迎來新的關鍵進展。

工務局表示，八德地區因介壽路及和強路交通量大，尖峰時段經常壅塞。市府規劃推動「八德區和強路至介壽路道路新闢工程」，新道路全長約3.5公里，為24至30公尺寬的平面道路，北起和強路，沿大湳滯洪池東側向西南銜接至介壽路，並與未來「捷運三鶯線延伸八德段」共線。道路完成後，將大幅提升區域交通效率，加強桃園與台北都會區的大眾運輸連結，帶動大湳與八德整體發展。

工務局提到，此次都市計畫範圍位於「八德大湳地區都市計畫」東南側，原為乙種工業區，已都市計畫變更為道路用地，兼捷運系統使用，以配合道路系統整體規劃。

工務局指出，這段道路將與三鶯線延伸八德段共線，過去因都市計畫程序尚未完成，用地取得一度受阻。市府在推動該案期間，桃園市長張善政與新北市長侯友宜長期持續協調，三鶯線延伸段已於今(114)年8月完成核定，都市計畫變更也於今日公告實施，象徵整體開發方向明確，工程得以加速向前推動。未來道路與捷運陸續到位，不僅可緩解八德交通壅塞，讓通勤更方便、生活更舒適，也將推動地區都市更新與周邊發展，打造成長動能充沛、交通便利的宜居生活圈，共同迎向更繁榮的幸福八德。

