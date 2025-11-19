八德兒童玩具圖書館升級！光影體驗區打造沉浸式學習空間

桃園市立圖書館八德兒童玩具圖書館今（19）日啟用全新「光影體驗區」，以多媒體投影與互動裝置打造視覺與聽覺並重的沉浸式學習空間，讓孩子在光影與聲音交織的世界中，開啟遊戲式閱讀的想像旅程。

「光影體驗區」結合牆面投影與動態感應技術，營造可觸可動的互動場景。圖：教育局提供

「光影體驗區」以主題「沉浸玩想 閱讀未來」為核心，結合牆面投影與動態感應技術，營造可觸可動的互動場景。參與者可藉由聲音、動作與影像互動參與故事變化，閱讀不再侷限於紙本，而成為一場跨越感官的探索體驗。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，兒童玩具圖書館是全國首創以玩具為主題的特色圖書館，持續以「閱讀×遊戲×STEAM教育」融合為核心，透過科技互動與文化策展，引導孩子從玩具中理解世界、從故事中建構思考。此次新增的光影體驗區，象徵圖書館服務邁入跨感官、跨領域的新階段，也讓閱讀在科技中更具深度與溫度。

八德兒童玩具圖書館位於八德區和平路，館內典藏逾三萬冊中外文童書及多元主題繪本，並設有嬰幼兒閱讀區、親子共讀區及玩具借閱服務，提供豐富的桌遊、益智玩具與主題展覽，打造兼具教育性與趣味性的家庭友善閱讀環境。館內更規劃故事屋、遊戲角與戶外遊憩空間，讓孩子在閱讀與遊戲中自然學習，體驗「玩中學、學中讀」的快樂成長歷程。

光影體驗區將於11月25日至12月31日開放試營運，周二至周五每日3場、周六與周日各加開2場，每場限額10名、體驗時間約5分鐘。凡憑桃園市立圖書館閱讀存摺點數30點即可報名參加，邀請親子共同探索光影與故事交織的奇幻世界。

桃園市立圖書館表示，未來將持續以「智慧科技×閱讀創意」為核心，讓兒童玩具圖書館成為親子共享、寓教於樂的創新學習基地，開啟更多閱讀想像的新篇章，誠摯邀請親子闔家前往體驗，歡迎至「桃園市立圖書館官網」查詢活動詳情。

