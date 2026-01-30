八德區「寒冬送暖-歲末傳愛」 在地力量投入資源送上關懷

【記者 彭慧婉／桃園 報導】「115年八德區寒冬送暖-歲末傳愛」活動，今（30）日上午在八德區瑞興市民活動中心舉行，桃園市副市長蘇俊賓出席並表示，桃園市政府持續深耕社會福利政策，用心關懷弱勢族群，今日八德區匯聚在地力量，共同投入資源，以實際行動傳遞溫情，為需要幫助的家庭注入希望，這股公益精神，已成為地方重要的善行指標。市議員楊朝偉、段樹文、呂林小鳳、市府社會局副局長陳茹文、八德區長蔡豊展、乾亨不鏽鋼股份有限公司董事長莊福順、桃大建設股份有限公司副總經理林坤德、國際獅子會300B3區第三專區主席邱桂秋等均一同出席活動。

本次活動集結八德三元宮、乾亨不鏽鋼股份有限公司、八德地政士事務所、榮成環保服務企業有限公司、青原工程行、啟銘機械股份有限公司、桃大建設股份有限公司、興仁花園夜市、溫永和先生、國際獅子會300B3區第三專區、國際獅子會300B3區第五分區、國際獅子會300B3區第六分區、國際獅子會300B3區桃園市慈文獅子會、國際獅子會300B3區桃園市鳳凰獅子會、國際獅子會300B3區桃園市皇家獅子會、國際獅子會300B3區桃園市和平獅子會、國際獅子會300B3區桃園市藍天獅子會、國際獅子會300B3區桃園市百合獅子會、金玉滿堂海鮮餐廳及晟通實業有限公司等民間單位共同辦理。

八德區公所表示，本次攜手20個善心單位，整合宮廟、企業及社團資源，展現全區動員力，將物資送達低收入家庭，協助弱勢家戶安心度冬、迎接新年。市府將持續整合跨局處資源，推動多元福利，號召更多團體響應，為弱勢家庭注入持續的溫暖。

此次，八德區公所提前以掛號通知近1500戶低收入戶，於2月2日至6日持通知單及證件至各里辦公處領取愛心物資。本次活動透過公私部門合作，提供現金 (由區公所轉帳)、禮盒及數項民生物資(白米、鹽及麵條等)，共同為有需要的民眾送上關懷與祝福。（八德區公所廣告）（圖：記者彭慧婉拍攝）