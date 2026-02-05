八德區「金馬賀新春」名家揮毫贈春聯 接嶄新的一年

【記者 彭慧婉／桃園 報導】桃園市八德區公所與桃園市八德藝文協會於2月5日(星期四)上午9點30分至下午12點30分，在八德區公所前廣場共同舉辦「金馬賀新春」春聯揮毫活動，由名師現場揮毫贈送春聯。市議員楊朝偉、朱珍瑤，以及立委邱若華、議員呂林小鳳、許家睿與段樹文服務團隊均一同蒞臨現場，陪伴市民朋友一起迎接嶄新的一年，增添年節韻味與溫暖。

桃園市八德區公所表示，自110年起每年與桃園市八德藝文協會合作舉辦揮毫送春聯活動，今年已邁入第6年，活動當天邀請6位在地書法名家現場揮毫，民眾可依喜好免費自由索取，還可以請名家客製化寫下專屬的新春祝福，希望透過本活動延續新春傳統，同時推廣書藝及傳統節慶文化。

廣告 廣告

桃園市八德藝文協會表示，為弘揚及推展書法傳統優良文化，亦為讓市民朋友親賭書法名家揮毫風采，今年特別安排陳再旺、許東吳、陳東明、李美嫺、林楷岫及劉效祖6位書法名家現場揮毫，市民朋友開心蒞臨，將喜愛的春聯帶回家，增添家中過年的喜氣，迎接飛馬奔馳的新春。（圖：八德區公所提供）（八德區公所廣告）